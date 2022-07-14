أقوى كرياتين لفرد الشعر ببذور الكتان والنشا لفرد الخشونة والتجعيد

إذا كنت تريدين أن تجعلي شعرك أكثر لمعا ومفرود عليك عمل كيراتين لشعرك حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا تتواجد في اي وصفة أخري أو منتج، حيث تعاني الكثير من الفتيات والنساء من الشعر المجعد والخشن ويبحثن عن العديد من الوصفات التي تساعدهم من التخلص من الشعر الجاف وصعوبة في تصفيف الشعر، ويرجع السبب في جعل الشعر جاف إلى التغيرات في الجسم وقلة تناول المياه أو الوراثة واستخدام أجهزة فرد الشعر المختلفة مثل المكواة أو عمل صبغات الشعر التي تحتوي على مواد تضر بصيلة الشعر وتجعله أكثر خشونة، في هذه الأيام تتوجه العديد من الفتيات إلى علاج معروف جيدًا يعرف باسم الكيراتين الذي يعمل على تنعيم وتعزيز تصفيف الشعر، وإذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سهلة تساعدك على صنع كيراتين لتنعيم وتكثيف الشعر بأقل تكلفة دون الذهاب إلي صالونات التجميل سنقدم إليكم عدد من الوصفات التي تساعدك على تنفيذ وصفة الكراتين في المنزل بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء فتابعوا قراءة سطورنا القادمة لمعرفة المزيد من تفاصل الوصفة.

مقادير عمل وصفة كيراتين ببذور الكتان والنشا لفرد الشعر

إذا كنت تريد عمل وصفة كيراتين ببذور الكتان والنشا عليك إحضار المكونات التالية لتتمكني من تحضيرها وتنفيذها بنجاح، ومن أهم هذه المكونات هي:

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتين صغيرة من بذور الكتان.

ملعقة واحدة صغيرة من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة وصفة كيراتين العسل والنشا لفرد الشعر