نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كرياتين لفرد الشعر ببذور الكتان والنشا لفرد الخشونة والتجعيد في المقال التالي
إذا كنت تريدين أن تجعلي شعرك أكثر لمعا ومفرود عليك عمل كيراتين لشعرك حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا تتواجد في اي وصفة أخري أو منتج، حيث تعاني الكثير من الفتيات والنساء من الشعر المجعد والخشن ويبحثن عن العديد من الوصفات التي تساعدهم من التخلص من الشعر الجاف وصعوبة في تصفيف الشعر، ويرجع السبب في جعل الشعر جاف إلى التغيرات في الجسم وقلة تناول المياه أو الوراثة واستخدام أجهزة فرد الشعر المختلفة مثل المكواة أو عمل صبغات الشعر التي تحتوي على مواد تضر بصيلة الشعر وتجعله أكثر خشونة، في هذه الأيام تتوجه العديد من الفتيات إلى علاج معروف جيدًا يعرف باسم الكيراتين الذي يعمل على تنعيم وتعزيز تصفيف الشعر، وإذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سهلة تساعدك على صنع كيراتين لتنعيم وتكثيف الشعر بأقل تكلفة دون الذهاب إلي صالونات التجميل سنقدم إليكم عدد من الوصفات التي تساعدك على تنفيذ وصفة الكراتين في المنزل بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء فتابعوا قراءة سطورنا القادمة لمعرفة المزيد من تفاصل الوصفة.
مقادير عمل وصفة كيراتين ببذور الكتان والنشا لفرد الشعر
إذا كنت تريد عمل وصفة كيراتين ببذور الكتان والنشا عليك إحضار المكونات التالية لتتمكني من تحضيرها وتنفيذها بنجاح، ومن أهم هذه المكونات هي:
- أربع ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقتين صغيرة من بذور الكتان.
- ملعقة واحدة صغيرة من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة وصفة كيراتين العسل والنشا لفرد الشعر
- أولاً نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضع فيه أربع ملاعق من النشا وملعقتين من بذور الكتان وزيت اللوز ونخلط المكونات التالية جيداً حتى يمتزجوا جيداً.
- ثم نبدأ بتوزيع الخليط بكميات متساوية على فروة رأس والشعر.
- بعد ذلك، نلف الشعر بمنشفة قطنية ونتركه لمدة ثلاث ساعات حتي تمتصها فروة الشعر والخصلات بالكامل.
- ثم نقوم بغسل الشعر بماء فاتر وشامبو مناسب بعد ثلاث ساعات.
- والآن عليك ترك شعرك حتي ينشف وستري النتيجة المذهلة.
- ولنتائج أجمل وأسرع انتظمي على استخدام الوصفة لشعر لامع وجذاب ومفرود دائما.
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