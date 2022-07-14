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يسبب الشعر الزائد في الجسم إحراج وإزعاج لكثير من البنات ويعاني كثير من الفتيات والسيدات من مشكلة إزالة الشعر بالطرق التقليدية التي تسبب لهم كثير من المشاكل مثل أنها تسبب ورم في بعض المناطق ويمكن أن تسبب اسمرار في بعض المناطق الأخرى والتهاب، ويبحث الكثير منكم عن طرق مختلفة بمكونات طبيعية لإزالة الشعر الزائد ويعد الفازلين من أفضل أنواع المكونات الطبيعية التي تستخدم في إزالة الشعر حيث أنه يقوم بإزالة الشعر بدون ألم. مقادير عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد في المنزل نصف ملعقة صغيرة من الفازلين

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة طريقة عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به الكركم والدقيق واللبن البودرة ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضيف إليهم نصف ملعقة الفازلين مع الاستمرار في التقليب جيدا.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على البشرة في المناطق التي نرغب في إزالة الشعر منها وتكون في اتجاه نمو الشعر.

ثم نترك الخليط حتى يجف تماما لمدة عشرة دقائق، بعد ذلك نقوم بإزالة الخليط ويكون في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

بعد ذلك نشطف البشرة بالماء الدافئ جيدا. مقادير عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين النقي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من الحمص المطحون

ملعقة واحدة كبيرة من الترمس المطحون

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

كمية بسيطة من ماء الورد طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم نحضر وعاء عميق ونضع به الفازلين ونقوم بعمل حمام مائي له أو ندخله الميكروويف حتى يذوب تماما.

ثم نضع عصير الليمون. الحمص والترمس المطحون والنشا وماء الورد ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض جيدا باستخدام ملعقة خشب.

بعد ذلك نضيف الخلطة على الشعر في اتجاه نمو الشعر.

ثم نقوم بجذب الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر بدون أي ألم مع الاستمرار حتى يتم التخلص من الشعر تماما. عمر شويل - جدة وصفات الفازلين بديل الليزر لإزالة الشعر بدون ألم وأنسي التعب نهائي - ثقفني

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