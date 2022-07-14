بنصف كوب من السمن اعملي جلاش باللحم المفروم بطريقة بسيطة وطعم رائع

يعتبر الجلاش باللحم المفروم من الأكلات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين حيث يتم تحضيرها من الرقاق واللحم بوضع طبقات من الرقاق وبينهم طبقة من اللحم في المنتصف، كما أن طريقة تحضير هذا الطبق لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضا تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجلاش أو الرقاق واللحم و الحليب ومكونات آخرى حيث أن الحليب يجعله طري وغير يابس، كما أن كثير من السيدات يبحثن عن طرق مختلفة لتحضير أطباق متنوعة يوميا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل جلاش باللحم المفروم بطعم رائع ومميز وشكل ناجح.

مقادير عمل جلاش باللحم المفروم

يحتوي الجلاش باللحم المفروم على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ حبات من البصل.

كيلو من الجلاش.

رشة من الفلفل.

ربع كوب من الفلفل الألوان المفروم.

ملعقتان من زيت الزيتون.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

رشة من الملح.

ربع كوب من اللبن.

٢ حبات من البيض.

رشة من بهارات اللحم.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير جلاش باللحم المفروم بشكل ناجح مثل المطاعم يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونضع به الزيت مع البصل المفروم واللحم ونقلبهم جيدا، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات مع التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة فلفل الألوان ونستمر بالتقليب، ثم نحضر صينية مدهونة بالسمن ونرص بها ورق الجلاش وندهن القليل من السمن بين كل ورقتين. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المعصج عند الوصول إلى نصف كمية الجلاش مع فردها في الصينية بالكامل. بعد ذلك نفرد باقي طبقات الجلاش مع دهن السمن بين الطبقات إلى أن تنتهي الكمية. ثم نقوم بتقطيعه باستخدام السكين إلى مربعات صغيرة، ثم ندهن وجهها بالسمن. بعد ذلك نقوم بخفق البيض مع الحليب ونسكبه على صينية الجلاش، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب السلطات. وهنا نكون قد قدمنا أحلى صينية جلاش باللحم بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

نصائح عند اختيار اللحم

هناك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند اختيار اللحم الطازج هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-