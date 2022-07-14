خلطة الأكثر فاعلية لتبيض الوجه من أول استعمال في دقائق بشرة افتح عدة درجات

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عمر شويل - جدة خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال
عصير جريب فروت هو من اقوي الوصفات الطبيعية الذي له تأثير تبييض البشرة بسرعة فائقة، فيعطي البشرة العناية التي تحتاجها يوميا.
المكونات
- شرائح من الجريب فروت.
الطريقة
- يغسل وجهك جيدا وينشف ثم نأخذ شرائح الجريب فروت ونمسح الوجه بها.
- ثم يترك لمدة ثلاثة ساعات قبل غسل وجهك بالماء الفاتر.
وصفة ماء الأرز لتبييض البشرة
ماء الأرز هو من الخلطات الفعالة التي تلعب دورا هام في تبييض الو
المكونات
1 ملعقة كبيرة من الأر.
طريقة التحضير
- في وعاء صغير نضع كمية الأرز مع كمية قليلة من الماء وتوضع على نار هادئة حتي يغلي الأرز مع تقليبه من حين لآخر.
- ثم اتركيه حتي يبرد تماما.
- وقبل الذهاب إلى الفراش ، امسحي الوجه بماء الأرز ، خاصة حول العينين .
وصفة مغلي البقدونس لتفتيح البشرة
من الوصفات التي اثبتت فاعليتها في تفتيح البشرة هي وصفة مغلي البقدونس التي تساعد في ترطيب وتنقيه الجلد من البقع والتصبغات.
المكونات
- حزمة من البقدونس.
- القليل من الماء المغلي.
الطريقة
- يتم وضع الماء المغلي فوق البقدونس ويترك لينقع.
- ثم اغمس قطعة قطن في مغلي البقدونس .
- يمسح بها الوجه والرقبة واليدين.
- يترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.
وصفة عصير الليمون لتفتيح البشرة سريعا
الليمون من أكثر العناصر المفيدة للبشرة وذلك بفضل خصائصه المتعددة التي تقوم بدورها في تفتيح البشرة وخاصة الوجه.
المكونات
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة استخدام الوصفة
- يمسح الوجه بملعقة الليمون.
- يشطف بعد مرور 20 دقيقة، وينصح بمسح بشرة الوجه بشرائح الليمون في الصباح والمساء للوصول لنتيجة مبهرة.
عصير الخيار لتفتيح الوجه
من أجل الحصول على بشرة رطبة مشرقة وأكثر نضارة يفضل استخدام عصير الخيار، فيمكنك عصر عصير الخيار أو تقطيعه إلى نصفين ومسح به البشرة يومياً.
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