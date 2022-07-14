بمكون النشا احصلى على رقبه بيضاء و نقيه خالية من الخطوط السمراء

من إحدى المشاكل الاكثر احراج التى تواجه النساء، هى اغماق الرقبه عن باقى لون البشرة خاصه إذا كان الوجه أبيض مع الاهتمام الدائم له، فهى عادة تتسبب فى حدوث فرق كبير بين لون الرقبه والوجه، فإن الرقبه البيضاء الخاليه من القشور السمراء تبرز جمال المرأة وتجعلها أكثر ثقة، لاكن توجد بعض الأسباب الرئيسية التي تتسبب في حدوث هذه المشكلة الصحية التى تصيب البشرة وتجعلها غير موحده، اهما ارتداء بعض من المقتنيات مثل الاكسسوارات والمجوهرات الثقيلة التى تتسبب فى احمرار وحدوث إلتهاب وحروق واضحة على الرقبه، عدم الاهتمام بالرقبه مع الوجه فالكثير من النساء والفتيات لا تهتم بالترطيب اليومى للرقبه مثل الوجه، قلة شرب الماء بالعدد الكافى يوميا، التعرض المباشر لأشعة الشمس المحرقة والأتربة وعدم استخدام مقشر طبيعي فى الأسبوع، فقدان الوزن الزائد بسرعه بدون اللجوء إلى الطبيب، فترة الحمل والولاده فهى تلخبط الهرمونات فأكثر الأماكن التى تتأثر بهذه الظاهرة هى الرقبه، استخدام البرڤان مباشرة على الجلد، كل هذه الأسباب يجب عليكى تجنبها لتفادي هذه الظاهرة المزعجة لكى، لهذا ينصح باستعمال هذه الخلطة الجبارة التي تتكون من مكونات طبيعية بسيطة لها القدرة العجيبة على تبييض وتفتيح الرقبه وتوحيد لونها فى دقائق معدودة فقط عليكى احضار هذا المكونان فقط سوف تنعمين برقبه بيضاء اللون ونقية ولها ملمس ناعم خاليه من البقع والخطوط السمراء أنهما النشا والكركم الذين أبهرو الجميع بقوتهم وفاعليتهم المذهله لتقشير البشره وإعطائها البياض الناصع من اول استخدام .

يستخدم النشا فى إعداد الكثير من المستحضرات التجميلية الاكثر آمان، فهو مكون طبيعي يساعد على تقشير الجلد المسمر والخلايا الميتة بصورة مذهلة وإعطاء البشرة الترطيب العميق والتفتيح الفورى، لذلك نقدم لكى الحل الامثل للتخلص من اسمرار الرقبه والكلف الظاهر عليها عن طريق استخدام هذه الخلطة المجربه لتفتيح وتوحيد لون الرقبه وشدها من الترهلات الجلديه والخطوط الرفيعة .

خلطة تبييض سواد الرقبه

مكونات خلطه التبييض ;

2 ملعقه كبيره من النشا

3 ملاعق كبيرة من الكركم

ربع كوب من الماء أو ماء الورد

طريقه التحضير و الاستخدام

احضرى طبق صغير لخلط المكونات، نضع به النشا و الكركم والماء ونقلب جيدا حتى تصبح متماسكة، ثم قومى بوضع كمية مناسبة على الرقبه ودلكى بأصابعك على الرقبه بأكملها، تترك الخلطة السحرية على الرقبه لمده 30 دقيقة وبعد ذلك يتم شطف الرقبه بالماء الفاتر، تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على رقبه بيضاء ونظيفة خالية من القشور أو البقع .