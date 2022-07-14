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عمر شويل - جدة عطري منزلك ببعض الحيل.. ليست هناك حاجة لإنفاق الأموال واستخدام بخاخات معطر الجو لإزالة الروائح الكريهة من بيئة المنزل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البخاخات نفسها على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تسبب السرطان على المدى الطويل. هذا الموضوع ينطبق أيضاً على الشموع المعطرة والبخور. الرائحة التي تنتجها هي مثال على تلوث الهواء وهي ضارة جدًا بجسمنا. بدلاً من ذلك، هناك طرق بسيطة وغير مكلفة وآمنة لتجديد منزلك، والتي يمكن القيام بها بنفس الأدوات والمواد التي لديك في المنزل. في ما يلي، سنتعرف على هذه الحيل.

عطري منزلك ببعض الحيل الطبيعية وغير الضارة

1- شوفان مكسر

لإزالة الروائح الكريهة من المنزل، فإن أول مكان يجب أن تذهب إليه هو الثلاجة أو سلة المهملات. ضعي بعض الشوفان الملفوف في وعاء وضعي الوعاء في الثلاجة أو ضعي بعض الشوفان مباشرة في سلة المهملات لامتصاص الرائحة الكريهة. هذه الحيلة فعالة للغاية وغير ضارة تمامًا، لأنها تتم بدون استخدام أي مواد كيميائية.

2- المستخلصات النباتية

يمكنك صب المستخلصات النباتية في الماء المغلي أو على قطعة قماش أو في مواد التبخير. أفضل المستخلصات العشبية لتنشيط الهواء في المنزل هي مستخلصات الحمضيات مثل الجريب فروت والليمون والبرتقال والنباتات مثل النعناع أو الأوكالبتوس.

3- خلاصة الفانيليا

لا يستخدم مستخلص الفانيليا في الطهي فقط، ولكن مع ذلك يمكنك إعطاء رائحة حلوة وممتعة لمنزلك. للقيام بذلك، قم بغمس إسفنجة في مستخلص الفانيليا وضعها في وعاء مُسخن مسبقًا (أو يمكنك وضع الوعاء بجوار جهاز التسخين الخاص بك). سيؤدي ذلك إلى انتشار رائحة الفانيليا في المنزل.

4- حلويات الخبز

من أسهل الطرق وأكثرها متعة لملء المنزل برائحة دافئة وجذابة هي صنع الحلويات. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على وجبة لذيذة لتناول العشاء لاحقًا. لكن إذا لم يكن لديك وقت لخبز الحلويات، يمكنك وضع القليل من مسحوق الفانيليا في مقلاة ووضعه في الفرن لمدة 15 دقيقة. اضبط درجة حرارة الفرن على حوالي 250 درجة.

5- غلي شرائح التفاح والقرفة معاً

إذا كنت لا تحب استخدام المستخلصات العشبية، فهناك طريقة أخرى جيدة لتجديد مطبخك وهي غلي بعض شرائح التفاح وعيدان القرفة في قدر مع القليل من الماء. لكن لا تنس أن القدر يجب ألا يبقى على الغاز لفترة طويلة ويجب عليك زيارته باستمرار للتأكد من أن المكونات الموجودة بالداخل لا تحترق.

6- الجير

يعتبر الليمون نوعًا من المنظفات الطبيعية ومزيلات الروائح الكريهة التي لا تمنح منزلك رائحة منعشة فحسب، بل هي أيضًا منظف غير ضار وفعال يمكن استخدامه لتنظيف أجزاء كثيرة من المنزل.

7- صودا الخبز

تستخدم صودا الخبز على نطاق واسع في الأعمال المنزلية وتعتبر أداة متعددة الاستخدامات. لهذه المادة العديد من الخصائص المختلفة، من بينها إزالة الروائح الكريهة وإزالة الروائح الكريهة من السجاد والبسط. للقيام بذلك، قم فقط بصب بعض صودا الخبز على البقعة، واتركها لمدة ساعة، ثم قم بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

8- قرص الغسالة

إذا لم تقم بتنظيف الغسالة، فقد تنبعث منها رائحة كريهة بعد فترة. يمكن أن تكون الأجهزة اللوحية الخاصة بالغسالات طريقة جيدة للتخلص من الرائحة الكريهة للغسيل. تمنع هذه الحبوب أيضًا رائحة الغسالة.