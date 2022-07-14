قولي وداعاً للكوافير والبيوتي سنتر..صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بطريقه سهله نتيجة روعه من أول مرة

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طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بطريقه سهله نتيجة روعه من أول مرة، من الأفضل استعمال هذا اللون مع الأشخاص ذو البشرة الخمرية فهذا اللون يبدو رائعاً عليهم، يمكن استعمال علبة من اللون الأشقر الطبيعي وخلطها مع عبوة من لون الصبغة الأشقر الذهبي، بشرط أن يكون لهم نفس الدرجة والعلامة التجارية تجنباً لاستخدام المواد المصطنعة، ينبغي أن يكون لون الصبغة متناسب مع لون الشعر في الوقت الراهن. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي لكي نتعرف على صبغ الشعر باللون الأشقر يمكننا تتبع الخطوات التالية: المكونات: ثياب بالية أو قديمة.

مجموعة من الكليبس لتجميع وتوزيع الشعر في مجموعات.

فازلين.

طبق للعجن.

قفازات مطاطية.

فرشاة تلوين الشعر.

مشط رفيع الأسنان.

شامبو.

بلسم.

عبوتان من لون الشعر الأشقر الذهبي. طريقة التحضير: إحضار الملابس البالية أو القديمة واتدائها.

وضع القفازات للحفاظ على اليدين.

يتم خلط العبوتين في إناء والحرص على مزج العبوتين جيداً.

نستعمل خصلة من الشعر لتعيين اللون المناسب، ولتحديد الزمن المستغرق لكي نحصل على اللون والدرجة التي نريدها.

وينبغي علينا تصفيف الشعر جيداً قبل التلوين حتى لا يتشابك مع بعضه ويكون اللون غير متناسق.

نوزع الشعر على أربعة مجموعات وذلك حتى يسهل تلوين الشعر.

وذلك ابتداءً من المقدمة إلى الأسفل ناحية الرقبة بشكل يكون عمودياً لتصبح مجموعتين.

ثم نوزع الشعر ناحية الأذن باتجاه الأذن الأخرى بشكل يبدو أفقياً، وتكون بداية الشعر عند الجبهة ليتم تلوينها أول شيء.

ثم ربط المجموعات الأخرى ولفها بالكلبس.

نقوم بوضع الفازلين على الوجه ناحية الشعر وعلى الأذنين حتى لا يفسد الوجه بالصبغة.

بعد ذلك تلوين الشعر من حيث جذوره عند الجبهة عن طريق فرشاة الصبغ، ثم استعمال المشط ووضع الصبغة إلى نهاية الشعر. أمور هامه يجب مراعاتها عند صبغ الشعر التأكيد على تلوين الشعر بأكمله، وذلك من بداية الشعر حول البشرة ثم الذهاب إلى الأسفل وكل مرة يتم إجراء اختبار على خصلة من الشعر وتلوينها.

بعد 20 دقيقة يتم إجراء فحص للون وفي الأغلب يتم ترك الصبغة بين ٣٠-٤٥دقيقة.

ومن المستحب عند استعمال الصبغة قراءة النشرة التعليمية الموجودة داخل العبوة ويمكن متابعة اللون كل ٦دقائق من بعد ٢٠دقيقة.

بعد نهاية الفترة الزمنية يتم تنظيف الشعر بالمياه حتى تكون المياه التي تنساب من الشعر نقية.

ثم نقوم باستعمال الشامبو لتنظيف الشعر، ومن الأفضل أن يكون الشامبو المستعمل مخصوص للشعر المصبوغ باللون الأشقر، ويخلو من أحماض الكبريتات.

ثم استعمال البلسم، وينبغي علينا عدم وضع ماء على الشعر لمدة يومين على الأقل. عمر شويل - جدة قولي وداعاً للكوافير والبيوتي سنتر..صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بطريقه سهله نتيجة روعه من أول مرة - ثقفني

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