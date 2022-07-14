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اخفى كرشك المدلدل.. المشروب الصاروخي الحارق والمدمر للدهون قومي بتحضير أفضل مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن والتخلص من مشكلة الكرش وترهلات الجسم، لا يمكننا أبدًا السكوت عند ملاحظة زيادة كبيرة في وزننا لأن الزيادة في الوزن تؤدي إلى حدوث مضاعفات وخيمة حيث أحيانًا قد تؤدي مشكلة السمنة المفرطة إلى الوفاة أحيانًا، كما أنها خطيرة بالنسبة لصحة القلب وتؤدي إلى حدوث أمراض وأيضًا تؤدي إلى العجز والرقد لفترات طويلة مما يزيد عواقب الأمر ولذلك يجب الاهتمام بهذه المشكلة. أفضل مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الحبهان المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب خالي الدسم.

سكر دايت لتحلية المشروبة. خطوات التحضير:- قومي بوضع كل من الحبهان والحليب في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا ثم ضعيهم على النار الهادئة حتى يغلي الخليط تمامًا.

بعد أن يغلي قومي بصّبه في كوب كبير وأضيفي السكر الدايت او يمكنك تحليته بواسطة العسل الأبيض إذا لم يتوفر لديك السكر الدايت.

تناولي المشروب مرة واحدة يوميًا على معدة فارغة لمدة أسبوعين أو شهر بحسب حاجة جسمك للنحافة. 2. الشاي الأخضر يعد الشاي الأخضر من أشهر المشروبات المنبهة والتي تساعد في تخسيس الوزن الزائد حيث أنه ينصح به أطباء التخسيس الأشخاص.

قومي بتحضير مشروب الشاي الأخضر بالطريقة المعتادة وتناوليه مرة واحدة يوميًا في أي وقت خلال اليوم.

يعمل الشاي الأخضر على تعزيز عملية الهضم وحرق دهون الجسم الزائد ويحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية. 3. مشروب الكمون مشروب الكمون من أفضل مشروبات التخسيس التي تعالج مشكلة السمنة المفرطة بسهولة وفي وقت قياسي.

يساهم المشروب في حرق دهون الجسم بسهولة كما أنه يتم وضع الكمون في الأطعمة ليزيد من لذتها ونكهتها وفوائدها الصحية. 4. عصير الخضار يعتبر عصير الخضار من المشروبات الغير شائعة تمامًا بين المشروبات ولكنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط مما يساهم في حركة الشخص الكثيرة.

كما أنه غني بكمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تسد الشهية وبالتالي نسبة الأطعمة التي يتم تناولها على مدار اليوم تقل تدريجيًا. عمر شويل - جدة اخفى كرشك المدلدل.. المشروب الصاروخي الحارق والمدمر للدهون في 3 أيام فقط هتخسي بدون رجيم - ثقفني

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