نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون عناء اصنعي ماسك توحيد وتفتيح البشرة وإزالة البقع بدون كيماويات والنتيجة تحفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك توحيد وتفتيح البشرة، تعاني الكثير من الفتيات والسيدات خلال فترة الصيف من مشكلة ظهور بعض المشاكل بالبشرة وخاصة بعد التعرض لأشعه الشمس. أو تناول بعض أنواع العقاقير التي تسبب تصبغات أو وجود آثار حب الشباب مما يجعل البشرة معرضة للاسمرار ووجود بقع داكنة. في بعض مناطق الوجه والذي جعل الكثير من السيدات يبحثن عن وصفة طبيعية أمنه لتوحيد وتفتيح البشرة واستعادة نضارتها. لذلك سوف نوضح بعض الماسكات الطبيعية التي تعمل علي توحيد وتفتيح البشرة.

ماسك العسل واللبن لتوحيد البشرة

يعمل ماسك العسل واللبن علي شد التجاعيد من الوجه ويعطي ملمس ناعم للوجه بالإضافة إلي كونه مغذي طبيعي للبشرة، وكذلك يمكنك استخدام الماسك على منطقة الرقبة واليدين، ويمكنك إحضار بعض المكونات التالية لإعداد ماسك العسل واللبن:

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة سكر بني خشن.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة حليب بودر.

طريقة التحضير والاستخدام:-

في وعاء نظيف ضعي ملعقة كبيرة عسل ومعلقة سكر بني خشن. أضيفي إليهم نصف ملعقة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من الحليب وامزجيهما جيداً. باستخدام فرشاة ناعمة ضعي الماسك على الوجه بطريقة دائرية ثم اتركيه لمدة 10 دقائق. دلكي وجهك مرة أخرى لمدة دقيقتين بطريقة دائرية واتركيه 10 دقائق أخرى. قومي بإزالة الماسك من بشرتك بطريقة بسيطة وغير قاسية. اغسلي وجهك بالماء الفاتر بدون اي كيماويات. ينصح بتكرار الماسك مرة أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة

يعمل ماسك الكركم على التخفيف من التصبغات التي تصيب الجلد بالإضافة إلي توحيد لون البشرة. والتخلص من اثار حبوب الشباب، ومن خلال المكونات التالية سنقوم بتحضير ماسك الكركم والزبادي:

ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

طريقة الاستخدام :-

قومي بخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع 2 ملعقة كبيرة من الزبادي حتى يصبح الخليط متجانس.

ضعي الخليط على البَشَرَة لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد.

يفضل تكرار الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة سريعة.

ماسك جل الصبار والليمون لإزالة البقع

يعمل جل الصبار على نظافة البَشَرَة فمن خلال إضافة الليمون له يعمل علي تطهير الجلد من الخلايا الميتة، ولكن لا ينصح باضفة الليمون واستخدامه للبشرة الحساسة. وتعد مكونات ماسك جل الصبار بسيطة وسهلة وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام :-