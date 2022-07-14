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إليكم طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر بدلًا من اللجوء إلى الكيراتين الجاهز، فالكثير من الفتيات اللواتي قمن بتجربة الكيراتين كانت النتائج غير جيدة على الإطلاق، فهذه الوسائل هي من أكثر ما يضر بصحة الشعر حتى وإن قامت بفرده فإن هذا الفرد يكون مؤقت تمامًا وبعد أن تنتهي فعاليته يكون الشعر أسوأ مما كان عليه، والكيراتين الطبيعي هو عبارة عن وصفات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية تمامًا وسنقوم بتوضيح أبرز الوصفات لكم فيما يلي. طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل المكونات المطلوبة:- كيس خميرة فورية جاهزة.

حبة بيضة واحدة كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

عصير ليمون طبيعي. طريقة عمل الوصفة بالخطوات:- اشطفي شعرك جيدًا أولًا وبعدها قومي بإضافة كل المكونات في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة واحدة خشبية.

بعد أن تتجانس المكونات أحضري فرشاة وضع الصبغة واغمسيها داخل الخليط وابدئي في فرده على شعرك وخاصة من أول فروة الرأس.

اتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين مع تصفيف شعرك ولفه وتغطيته بغطاء بلاستيكي أو بباروكة الرأس.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بماء دافئ وشامبو خالي من الكبريت وأي كيميائيات ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. وصفة فرد الشعر بعصير الليمون المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف كوب كبير من حليب جوز الهند. خطوات عمل الوصفة:- جهزي وعاء بلاستيكي عميق قليلًا وضعي بداخله المكونات وقلبيهم جيدًا بحيث يصبح الخليط ناعم تمامًا.

اغسلي شعرك ونظفيه من الكريمات والزيوت وبواسطة فرشاة أو بيديك قومي بفرد الخليط على شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين وكلما كانت المدة أطول كان المفعول أقوى.

بعد ذلك يمكنك غسل شعرك جيدًا بماء فاتر ثم ماء دافئ وشامبو خالي من المواد الكيميائية.

جففي شعرك ثم قومي بترطيبه بأي زيت أو كريم مرطب حتى لا يحدث له جفاف ويتكسّر.

استخدمي هذا الماسك على شعرك مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة ارخص من الكيراتين.. ضعيها 10 دقائق على الشعر المجعد الهايش ليلة واحدة شعرك هيبيقي حرير - ثقفني

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