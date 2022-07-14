اسرار الهنود للعرايس.. تبييض الجسم بخلطة صاروخية في 7 ليالي ازاله سواد السنين من الجسم

إليكم أفضل خلطات طبيعية لتبييض الجسم، فالكثير من الفتيات تعاني من مشكلة اسمرار الجسم في بعض المناطق ومن أشهر هذه المناطق هي منطقة العانة ومنطقة تحت الإبط، ولا تعالج كريمات التفتيح هذا الاسمرار ولذلك سنقوم بتقديم بعض الوصفات التي يمكنك اتباعها والمداومة على استخدامها حتى تحصلي على تفتيح في أيام قليلة وما يميز هذه الخلطات أنها غير مكلفة ومتوفرة في منزلك وتزيد الجلد فوائد إضافية على فوائده في تفتيح الجسم.

خلطات طبيعية لتبييض الجسم في 7 ليالي

خلطة الخيار وماء الورد

مكونات الخلطة:-

حبة خيار كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجلسرين.

خطوات التحضير:-

قومي بتقشير الخيار ثم قومي بهرسها حتى تصبح عصير وأضيفي معها المكونات المتبقية أعلاه وقلبيهم بشكل جيد.

اغسلي بشرتك ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة مع التدليك واتركيه ليلة كاملة وقومي بغسله في الصباح بماء بارد.

يجب تجفيف بشرتك بعد اتباع هذه الوصفة وترطيبها بكريم مرطب مناسب واستمري عليها بشكل يومي.

خلطة السكر وزيت الزيتون

مكونات الوصفة:-

نصف كوب من السكر الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب صغير عصير ليمون.

زيت زيتون طبيعي.

خطوات التحضير:-

اخلطي السكر والخميرة والليمون مع بعضهم في علبة صغيرة بحيث تختلط المكونات في بعضها وتصبح متجانسة تمامًا.

اشطفي المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم ابدئي في فرد وتدليكها بالخليط الذي قمتي بتحضيره واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة من الكريم وجففيها جيدًا ثم رطبيها بأي وسيلة من وسائل الترطيب واستمري عليها مرتين من كل أسبوع.

خلطة زيت السمسم

مكونات الوصفة:-

حناء طبيعية.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

عدة قطرات من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة كبيرة من الجلسرين.

زيت لافندر.

خطوات التحضير:-

أضيفي المكونات إلى بعضها بحيث تصبح متجانسة تمامًا وعبارة عن عجينة طرية.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على المنطقة التي تريدين تفتيتحها بطبقة كثيفة.

اتركيه على المنطقة لمدة ساعة ثم قومي بشطفها بالماء والغسول.

رطبي المنطقة واستمري على هذه الخلطة مرتين من كل أسبوع.

وصفة الترمس المطحون والليمون لتفتيح الجسم

يعتبر الليمون من أهم المصادر المليئة بفتيامين ج والهامة بصحة البشرة، كما أنه يساهم في تنقية البشرة ويقوم بتوحيد لونها وتفتيحها بطريقة ملحوظة. يتم القيام بخلط ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة من الترمس المطحون، ويتم وضع الخلطة على الجسم ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم تشطف بالماء البارد، يجب تكرار الوصفة بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.

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