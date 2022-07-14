أحصلي على خدود منفوخه ووردية…ماسك الخميرة الجبار لنفخ الخدود وتوريدها وتبيض وشد البشرة وتنعيمها

ماسك الخميرة الجبار لنفخ الخدود وتوريدها وتبيض وشد البشرة وتنعيمها، تعاني الكثير من السيدات أصحاب القوام النخيل أو اللذين يعانون من الأرق أو وجود مشاكل صحية تسبب نحافة الوجه، حيث أن ذلك الأمر يؤثر على جمال الوجه وجاذبيته بشكل ملحوظ، وفي هذا المقال جمعنا لكِ بعض الوصفات المرتبطة بالخميرة الفورية التي تعتبر من أفضل المواد المهمة للجسم، إضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم، والصوديوم وغيرهم.

ماسك الخميرة الجبار لنفخ الخدود وتوريدها

سوف نقدم لكم أكثر من ماسك فعال جداً في علاج مشاكل البشرة كما أنها تعمل على نفخ الخدود وشد البشرة

ماسك الخميرة والماء المقطر لشد البشرة

المكونات:

ملعقتين من الخميرة.

القليل من الماء المقطر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع به كمية الخميرة مع الماء المقطر ونقوم بخلطهما جيداً.

يتم وضع المزيج على البشرة لمدة عشرين دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وتكرر العملية مرتين أسبوعياً.

تعتبر هذه الطريقة من ضمن الطرق المنتشرة لتسمين الوجه.

ماسك الخميرة والحلبة لتفتيح الوجه

هذا الماسك له تأثير سحري في تفتيح الوجه وشد البشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

رشه من الحلبة المطحونة.

القليل من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع فيه جميع المكونات معاً ثم نقوم بخلطهما جيداً.

نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن ساعتين.

يتم غسل الوجه بالماء بعد مرور ساعتين، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى نحصل على نتيجة مرضية.

ماسك الخميرة والعسل لشد البشرة

ينصح باستخدام هذا الماسك لحل مشاكل البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع جميع المكونات معاً في وعاء عميق ونقوم بالخلط جيداً.

يتم تطبيق الخليط على الوجه وتركه لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

يغسل الوجه بالماء بالبارد وتكرر هذه العملية ثلاث مرات أسبوعياً حتى نحصل على نتيجة مرغوبة.

ماسك الخميرة والشوفان لنفخ الخدود

يعتبر هذا الماسك فعال جداً في تفتيح وشد البشرة ونفخ الخدود

المكونات:

ربع كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير: