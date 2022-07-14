في دقيقتين.. غزل البنات السريع بدون ماكينة في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية

نقدم اليوم طريقة عمل غزل البنات في المنزل بسهولة وبدون ماكينة، حيث أن الأطفال تفرح كثيرًا بتناول حلوى غزل البنات وخاصة بمجرد سماع البائع خارج المنزل يقوم ببيعها ويهرعون إليه ولكن غزل البنات الجاهز هو من أكثر الحلويات الخطيرة لأنها تتعرّض لكمية كبيرة من الميكروبات والبكتيريا الضارة، ولذلك من الأفضل أن تقومي بتحضيرها إلى أطفالك في المنزل بسهولة وفي وقت قياسي وبطريقة أكثر ضمانًا وفائدة على صحة الأطفال.

طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة في المنزل

مكونات الوصفة:-

كوب ونصف كبير من السكر الأبيض.

عيدان خشبية أو معدنية أو بلاستيكية.

طعم طبيعي ومكسبات لون طبيعية.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ماء ورد.

طريقة التحضير بالخطوات:-

باستخدام المكونات السابقة يمكنك تحضير غزل بنات طبيعي في منزل بأقل تكلفة:-

قومي بإضافة كل المكونات على النار وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا عبارة عن خليط سائل ولزج وكراميلي القوام.

عندما يصل الخليط إلى درجة الغليان قومي بإضافة ماء الورد حتى يصبح قوامه متماسك قليلًا.

يبدأ الغزل البنات في التراكم على حواف الوعاء على النار قومي بتشكيله على عيدان غزل البنات المتوفرة لديك.

استمري في ذلك حتى تنتهي الكمية التي تريدين تحضيرها وبذلك تكوني قد انتهيتي من تحضير ألذ غزل بنات منزلي.

أسرار نجاح غزل البنات

لإعداد غزل البنات في المنزل وضمان نجاحه عليكي اتباع هذه الملاحظات

أولا عليك بطحن السكر واستخدامه ناعم بودر ليسهل ذوبانه على البوتجاز.

استخدمي أواني غير قابلة للالتصاق لمنع التصاق السكر او حرقه.

الابتعاد عن استخدام الألوان والنكهات يرفع من نسبة نجاح غزل البنات.

لا يترك السكر لمدة طويلة على النار وبمجرد تحول السكر لِكراميل يتم البدء في الاستخدام.

مخاطر وأضرار تناول غزل البنات

قد يتسبب غزل البنات الجاهز في بعض الأمراض الخطيرة إلى الأطفال والكبار أيضًا ومن بين هذه المخاطر والأضرار ما يلي:-