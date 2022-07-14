نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار الهنديات.. مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر طبيعياً وبفاعلية لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث معظم السيدات عن معرفة مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر، لأن الشعر يعتبر تاج المرأة وقد يسبب تساقط الشعر إزعاجًا للبعض منهم، مما يجعلهم يرغبون في الحصول على وصفات طبيعية لإنبات وتطويل الشعر في أقل وقت ممكن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال بعض المكونات السحرية التي تعمل على إطالة الشعر وتكثيفه دون بذل جهد كبير.

مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر

ترغب الكثير من السيدات معرفة مكون طبيعي بديل للشامبو لإطالة الشعر لأن الشامبو يحتوي على مواد كيميائية تعمل على الإضرار بالشعر وإتلافه، لذلك سوف نعرض لكم تلك المكونات السحرية لتكثيف الشعر فيما يلي:

القرنفل السحري لتطويل الشعر

يعمل القرنفل على إنبات فراغات الشعر وتقوية البصيلات في أسرع وقت ممكن لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس.

خليط زيت القرنفل وزيت جوز الهند

تعد من أفضل الوصفات التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر وايضًا تجعل الشعر ناعم وصحي.

المكونات:

عدد 1 ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

وعدد 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

في البداية يلزم إحضار وعاء صغير.

يتم إضافة مقدار زيت القرنفل داخل الوعاء.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على فروة الرأس، ثم يتم التدليك برفق لمدة عشر دقائق.

ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريبًا.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو المناسب والماء البارد.

خليط القرنفل والقهوة

تعمل هذه الوصفة على زيادة طول الشعر وتكثيفه في أسرع وقت ممكن.

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من القرنفل البودرة.

وعدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة.

عدد 1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

وعدد 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

1/4 كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في البداية يلزم إحضار وعاء متوسط الحجم.

ثم يتم وضع القرنفل داخل الوعاء.

بعد ذلك نقوم بوضع القهوة عليه.

ثم يتم إضافة العسل والخل على المكونات السابقة، ثم نقوم بوضع مقدار زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا حتى يمتزيجان مع بعضهما البعض.

ثم نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس لمدة ساعة تقريبًا، ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو المناسب.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح جميع تفاصيل مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر يعمل على انبات فراغات الشعر وإطالته في أسرع وقت ممكن، وأيضًا قمنا بتقديم بعض الوصفات البسيطة لتكثيف الشعر وتنعيمه بمواد طبيعية يسهل على السيدات القيام بإعدادها داخل المنزل.