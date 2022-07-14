على طريقتي.. اسهل كفتة أرز اقتصادية مستحيل تفك منك والطعم لذيذ ستعتمدي هذه الطريقة

إليك عزيزتي اسهل كفتة أرز يمكنك تحضيرها حيث تعد مكوناتها من أبسط المكونات، وتعد هذه الكفتة من الأنواع الإقتصادية إذ يمكنك تحضيرها بمكونات متوفرة لديك في المطبخ، كما أنه يمكنك تحضيرها في المناسبات المختلفة، لذلك عليك متابعتنا من أجل الحصول على الطريقة التي نقوم بتقديمها لك من خلال المقال.

اسهل كفتة أرز

قدمي لأسرتك كفتة أرز لذيذة وبطريقة لن تحتاج إلى وقت كبير، وذلك من خلال الطريقة التي نعرضها عليك فيما يلي:

مقادير كفتة أرز

عدد 1 كيلو من اللحم المفروم.

عدد 2 كوب من الأرز المصري.

عدد 2 حبة من البصل.

عدد 1 رأس من الثوم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكمون.

عدد 1 ملعقة من الكزبرة الجافة.

عدد 3 ربطات من الكزبرة والبقدونس والشبت.

طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

قومي بغسل الأرز المصري جيدًا ثم ضعيه في كمية مناسبة من الماء لمدة ساعة.

بعد ذلك قومي بتصفية الأرز، ثم اتركيه حتى يجف.

ثم ضعيه في المطحنة الكهربائية حتى يصبح مثل البودر.

بعد ذلك ضعيه في بولة، ثم قومي بإضافة اللحم المفروم عليه.

ثم قلبيهم، ثم قومي بفرم الكزبرة والبقدونس والشبت معًا.

بعد ذلك ضعيهم على المكونين، ثم افرمي البصل جيدًا وضعيه عليهم.

ثم أضيفي الكزبرة الجافة، ثم قشري الثوم وافرميه وضعيه عليهم.

بعد ذلك قلبي المكونات، ثم أضيفي الملح والكمون والفلفل الأسود.

الآن تكونت لديك عجينة الكفتة، قومي بتشكيلها على شكل أصابع.

بعد ذلك ضعيها في الثلاجة حتى لا تتفتت في الزيت.

ثم قومي بتسخين كمية مناسبة من زيت القلي وضعي به الكفتة.

بعد ذلك اتركيها حتى تصبح ذهبية اللون.

ثم ارفعيها من الزيت وضعيها في مصفاة بها مناديل مطبخ، واتركيها تتخلص من أي زيوت متبقية.

بعد ذلك قومي بوضعها في الفريزر واخرجها وقت الحاجة إليها وضعيها في الصلصة المتكونة من الثوم والطماطم، وتترك حتى تنضج جيدًا.

في نهاية الحديث عن أسهل كفتة أرز فقد عرضنا لكم طريقة سهلة لعملها بمكونات بسيطة ليتكون لديك كمية كبيرة من الكفتة، يمكنك تناولها بالخبز الساخن مع المخلل، أو يمكن تناولها بجانب طبق من الارز الابيض بالزبدة.