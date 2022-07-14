طريقة عمل البقلاوة الهشة على الطريقة السورية وأبهري أسرتك

إذا كنت تريد التعرف على طريقة عمل البقلاوة فهذا المقال سيكون مفيداً جداً لك، فالبقلاوة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتمتع بمذاق مختلف عن أي نوع حلويات أخرى، فمن منا لا يعشق البقلاوة؟ ومن منا لا يشتري منها كميات جاهزة من وقت لآخر؟ ولكن ما رأيك في صنع البقلاوة في المنزل بطريقة شهية وستكون أفضل من الجاهزة، وسوف نوضح كل شيء في الفقرات القادمة.

طريقة عمل البقلاوة

يمكن أن تجد وصفات كثيرة ومختلفة لعمل حلوى البقلاوة ولكن نحن سنقدم لك الأفضل من بينهم لتكون بأفضل جودة وأشهى طعم، وعليك الالتزام بالمقادير والمكونات التي سوف نذكرها لك، ليصبح المذاق مضبوط في النهاية:

المكونات

لوز مقشر بمقدار ٣ أكواب.

قرفة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

سكر بمقدار ١/٣ كوب.

كيس واحد من عجينة الجلاش.

زبدة بمقدار ٢٠٠ جرام.

فستق مجروش بمقدار ٢ ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

أول خطوة هي البدء بإشعال الفرن على ١٨٠ درجة لكي يسخن جيداً ويكون جاهز للتسوية.

نقوم بتحضير الصينية التي سنقوم بعمل البقلاوة بها وندهنها جيداً بالزبدة.

نقوم بوضع كلا من السكر واللوز والقرفة في وعاء صغير ونقلبهم مع بعض جيداً.

نعمل على فرد طبقة واحدة من عجينة البقلاوة التي قمنا بتحضيرها ثم ندهنا بالزبدة.

يتم وضع نصف طبقات العجينة مع دهن كل طبقة بالزبدة حتى نفاذ العجينة.

نأتي بحشو البقلاوة وهو السكر والزبدة والقرفة مع بعضهم ويتم وضعهم على العجينة المدهونة بالزبدة.

نقوم بوضع باقي طبقات عجينة البقلاوة فوق الحشو ويتم دهن كل طبقة بالزبدة أيضاً.

نحضر السكين ونبدأ في تقطيعها على شكل مربعات متساوية الحجم.

نقوم برش كمية من الفستق المجروش على سطح الصينية.

نقوم بتسوية الصينية في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة وحتى يصبح لونها ذهبي.

في الخطوة الأخيرة نقوم برش كمية من الشربات على الصينية بعد خروجها من الفرن.

كانت هذه طريقة عمل البقلاوة بكامل الخطوات والمكونات، فيمكنك عملها في المنزل لأطفالك وسوف يعجبون بها كثيراً، وتعتبر هذه فرصة لتوفير الأموال والاستمتاع بحلوى شهية وصحية خالية من أي زيوت مهدرجة أو مواد حافظة.