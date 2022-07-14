سر تماسك البسبوسة الطرية في البيت بأسرار البسبوسة الجاهزة عند الحلواني – وصفة مضمونة 100 %

تحاول الكثير من الأمهات أن تعد جميع أنواع الحلويات في المنزل وتعتبر البسبوسة واحدة من أهم الحلويات التي يجب تناولها الأطفال والكبار، ولكن بعض الأمهات حينما تعدها تجدها غير متماسكة مما دعاهم إلى التعرف على سر تماسك البسبوسة، وهذا ما سنقوم بمساعدتك في الحصول عليه من خلال السطور القادمة لنجعلك تحصلي على بسبوسة بنفس تماسك، وطعم البسبوسة التي تشترينها.

سر تماسك البسبوسة

بالطبع تحاول التعرف على الطريقة التي تجعلك تحصلي على بسبوسة متماسكة، وهذا ما نعرضه لك فيما يلي:

نوع الدقيق: عندما تقومين بشراء دقيق السميد المستخدم في صناعة البسبوسة، عليك أن تتأكدي من أنه نوع نظيف ليس به أي نوع آخر من الدقيق مضافًا إليه، وعليك استخدام الدقيق ناعم.

المادة الدهنية المستخدمة: تعتبر الزبدة الصفراء أو أي نوع والسمن الغير بلدي هي سبب فشل صينية البسبوسة، فمن الأفضل لك أن تستخدمي نوع من السمن البلدي المضمون.

الزبادي: عليك ألا تستخدمي الزبادي خالي الدسم أو قليل الدسم، حيث أن كمية الدسم الموجودة في أي نوع زبادي هي التي تجعل البسبوسة طرية لينة سهلة المضغ.

المقادير: البعض يقوم بزيادة نوع واحد من المقادير دون زيادة باقي المقادير ولكن في حالة مضاعفة الدقيق مثلًا عليك مضاعفة باقي المقادير والالتزام بها.

مزج المكونات: بعض السيدات عند تحضير البسبوسة تخلط المكونات مثلما تخلط كل أنواع الكيك، إلا أن ذلك غير صحيح حيث عليك أن تقوم بما يسمى بس الدقيق وذلك لإدخال السمن مع كل ذرة من الدقيق حتى تصبح البسبوسة لينة متماسكة.

عدم التقليب كثيرًا: في الوقت الذي تقومي بإضافة كوب الزبادي عليك أن تقللي من التقليب، فقط امزجي المكونات وارفعي يديك.

البيكنج بودر: عليك بوضع البيكنج بودر حتى تجد أن البسبوسة مثل بسبوسة المحلات، حيث أن نسبة البيكنج بودر تساعد في جعل البسبوسة مرتفعة ورطبة.

في نهاية الحديث عن سر تماسك البسبوسة، فقد قمنا بعرض بعض الأسرار التي عليك اتباعها من أجل الحصول على بسبوسة متماسكة لينة قريبة الشكل والطعم والرائحة للبسبوسة التي تباع في المحلات، فعليك أن تستخدمي هذه الأسرار في ذلك.