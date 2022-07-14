تحبيشة الكبدة الاسكندراني بطريقة العربيات للون وطعم حكاية سهلة جداً

تحبيشة الكبدة الاسكندراني يبحث أكثر ربات البيوت لمعرفتها لعمل أفضل كبدة إسكندراني بطعم لذيذ ورائع وأهم ما يميز الكبدة الإسكندراني التتبيلة الرائعة والمميزة لهذا قررنا نقدم لكم أفضل تحبيشه لها وإليكم الطريقة.

تحبيشة الكبدة الاسكندراني

تختلف طريقة الكبدة الإسكندراني عن الكبدة العادية بكثرة مكوناتها وميلها للطعم الحار، لذا يفضل عدد كبير من الناس الكبدة الإسكندراني لما بها من نكهة رائعة وهذا يدل على المكونات التي تضع بعناية وبدقة للحصول على الطعم الرائع، سوف نقدم لكم طريقة عمل تحبيشه الكبدة الإسكندراني وإليكم الطريقة:

مقادير كبدة اسكندراني

كبدة مقطعة شرائح طويلة.

حليب.

عصير ليمونة.

زيت – خل.

ثوم مفروم.

ملح – فلفل أسود.

كمون- بابريكا – شطة

فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني زي المحلات

نضع الكبدة في إناء ونصب عليها اللبن وتترك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

بعد ما تنقع الكبدة نخرجها من اللبن وتغسل جيداً بهذا نكون قد تخلصنا من السموم والزفرة.

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ثم نضع الكبدة على النار ونقلب على نار عالية.

ثم نضع الثوم على الكبدة ونقلب على نار عالية.

نضع الفلفل الأسود والورق اللورى والحبهان ونقلب ثم نضع الخل .

نضع البابريكا والكمون والشطة ويقلب.

نضع الفلفل الأخضر المقطع ونقلب.

ثم نضع الفلفل الأحمر الحار.

ثم نهدي عليها النار ونتركها حتى تنضج.

بعد أن نضجت نضع عصير الليمون عليها.

وتقدم بالهنا والشفا.

نصائح لنجاح وصفة الكبدة الإسكندراني

هناك طرق عديدة يجب على ربة المنزل أن تتعرف عليها حتى تضمن عمل أحلى كبدة إسكندراني بكل مكوناتها:

من طرق نجاح الكبدة الاسكندراني أولا ننقع الكبدة في الحليب لضمان نظافتها وخلوها من السموم.

عند تشويح الكبدة نضع الحبهان واللورى حتى لا يوجد في ظفر.

تقطيع الكبدة شرائح ليست سميكة.

وضع التوابل بطريقة بسيطة لا مبالغ فيها ولا قليل لا يظهر نكهة وطعم.

وضع الكبدة في الاول علي نار عالية ثم بعد ذلك نهدي النار عليها

نشوح الكبدة حتى تنشف الماء منها قبل إضافة الفلفل الأخضر.

تحبيشة الكبدة الاسكندراني وبهذا نكون قد قدمنا لكم مقالا عنه وكل أسراره وكيفية صنعها والأسرار التي تسبب في نجاح طعمها المميز والرائع.