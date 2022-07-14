فاهيتا الدجاج بتتبيلة مميزة وطعم أكثر من رائع

تختلف طرق تحضير الدجاج مت بين مطبخ وآخر، إلا أن العديد منا لا يبتكر في تحضير وصفات جديدة من الدجاج فأغلب الأشخاص إما أن يطهوها مسلوقة أو مشوية، لذلك نقدم لكم طريقة عمل فاهيتا الدجاج اللذيذة التي سوف تجعل من طعامك طعمًا مميز وستجعل كل من يتذوقها يطلبها منك مرة أخرى، لذلك كل ما بوسعك هو متابعتنا وتحضير الخلطة التي نعرضها لك وتذوقي ألذ وجبة.

فاهيتا الدجاج

قومي بتحضير ألذ وجبة من الدجاج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي نقدمها لك فيما يلي:

طريقة عمل الفاهيتا الأصلية

عدد 2 صدر من الدجاج.

عدد 1 حبة من البصل.

عدد 2 حبة من الفلفل الكبي.

عدد 1 ملعقة من زيت الزيتون.

عصره ليمون.

رشة من الشطة الناعمة.

رشة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة من بودرة الثوم.

رشة من البابريكا.

ملح حسب رغبتك.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم

اغسلي الدجاج غسلًا جيدًا بالماء والخل.

قطعي صدور الدجاج إلى شرائح طويلة ورفيعة.

قومي بعمل خلطة مخصصة للفاهيتا وذلك بوضع البابريكا، ثم ضعي عليه الكمون، وقومي بإضافة الثوم البودر.

أضيفي إليهم الشطة والفلفل الأسود والملح وقلبي هذه المكونات، ثم ضعي عليهم عصير الليمون.

اتركي صدور الدجاج في خلطة الفاهيتا لمدة ساعة كاملة.

ضعي طاسة على نار هادئة وضعي بها الزيت.

ضعي صدور الدجاج المقطعة في الزيت وقومي بتشويحها، ثم ضعي عليها ربع كوب من الماء واتركيها حتى تطهى جيدًا.

الآن ارفعي صدور الدجاج من الطاسة، ثم قومي بوضع الخضروات من بصل وطماطم وفلفل مقطعين إلى شرائح في نفس الطاسة التي قمتي بطهي الدجاج بها.

قلبي المكونات، ثم ضعي عليهم الدجاج وتقلب المكونات مرة أخيرة وترفع من على النار.

ضعي الخليط في أطباق التقديم بجانب طبق من سلطة الزبادي، وطبق من المكرونة.

في نهاية مقال فاهيتا الدجاج فقد قمنا بعرض طريقة مميزة لعمل الفاهيتا على أصولها، ووضحنا لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها، فعليك القيام بهذه الطريقة دومًا، ونعدك أن لا تقومي بعمل الدجاج إلا بهذه الطريقة بعد ذلك.