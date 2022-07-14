ملك الوجبات الموفرة.. الشكشوكة بالبيض بالطريقة المصرية بطعم خرافي سيعشقه اسرتك

في نهاية كل شهر ومع زيادة المصاريف تحاول الأمهات صنع الوجبات اللذيذة، وفي نفس الوقت غير مكلفة وأيضًا مفيدة لجسم الأطفال والكبار، وتعد الشكشوكة بالبيض هي أولى الوجبات التي بها كل هذه المميزات، فيمكنك تحضيرها في الإفطار والعشاء لسهولتها وفي الغداء أيضًا، لذلك عليك متابعتنا للتعرف على طريقة عملها.

الشكشوكة بالبيض

اعد لأسرتك وجبة بها العديد من الفوائد وذلك باستخدام البيض الذي يحتوي على نسبة كبيرة من عنصر البروتين الذي يحتاج إليه الجسم، وذلك كما يلي:

مقادير الشكشوكة المصرية

عدد 1 حبة كبيرة من البصل.

وعدد 3 حبات من الطماطم الحمراء.

عدد 5 حبات من البيض البلدي أو الأحمر حسب المتوفر لديك.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملح طعام حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزبد أو السمن حسب المتوفر لديك.

طريقة عمل شكشوكة البيض المصرية

قومي بوضع صينية واسعة على نار هادئة.

بعد ذلك ضعي أي مادة دهنية متوفرة لديك بها سواء سمن أو زبد واتركيها حتى تذوب.

ثم قومي بتقشير البصل وغسله، ثم قطعيه قطعًا صغيرة وضعيها على المادة الدهنية المذابة.

بعد ذلك قلبي حتى تجد أن البصل أصبح ذابلًا.

ثم قومي بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة جدًا وضعيها على البصل وقلبي جيدًا، واتركيها حتى تتسبك تمامًا.

بعد ذلك إن توفر لديك عودين من الكزبرة الخضراء، فقومي بتقطيعها وضعيها على الطماطم وقلبي.

ثم ضعي الآن الملح حسب رغبتك وقلبي، ثم ضعي الفلفل الأسود.

بعد ذلك الآن ابدئي في تكسير حبات البيض على مكونات الشكشوكة وغطي الصينية لمدة دقيقتين وستجدينها قد نضجت.

ثم يمكنك تسخين الفرن الآن وضعي الصينية تحت الشواية حتى يصبح الوجه ذات لون ذهبي.

بعد ذلك يمكنك أن تقومي بخفق البيض وتضعيه على المكونات وتقلبي لتصبح مكونات الشكشوكة مختلطة.

ثم ضعي الشكشوكة في طبق التقديم، وقدمي معها خبزًا ساخنًا.

بعد ذلك يمكنك أيضًا تحضيرها مع طبق المكرونة اللذيذ.

في نهاية الحديث عن الشكشوكة بالبيض فقد قدمنا لكم طريقة من أسهل طرق تحضيرها، كما عرضنا عليكم كيفية تقديمها سواء مع الخبز أو المكرونة، فحضريها لأولادك باستمرار لأنها من أكثر الأكلات إفادة لأولادك ولك أيضًا، كما أنها من الأكلات التي تجعلك تحصلين على وجبة كبيرة من مكونات بسيطة.