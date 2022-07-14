نوري سفرتك.. طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك بكل أسراره احلى من المحلات

يعد الحمام المحشي من الوجبات التي تقدم في الكثير من العزومات بل ويقدم دومًا للعرائس كوجبة عشاء شهية، وكثيرًا ما قيل عن الحمام أنه طعام الملوك، فنجد أن البعض يحاول تجربة عمله في المنزل فمن خلال هذا المقال نوفر لك طريقة عمل الحمام المحشي بنفس الطعم الذي يقدم في المطاعم، ولن يكون بتكلفة كبيرة فالمكونات التي نقدمها لك مكونات بسيطة، و موفرة فتابعونا.

طريقة عمل الحمام المحشي

جربي أن تعد الحمام المحشي بيديك بطريقة سهلة، والتي سنقوم بعرضها عليك في السطور التالية:

المكونات:

كوب من الفريك.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.

حبتان متوسطتان من البصل الأحمر.

عدد 3 زوج من الحمام.

كمية الكبد والقوانص الموجودة في الحمام.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الحمام المحشى بالفريك

في البداية نقوم بغسل الفريك جيدًا بعد تنظيفه من الشوائب.

بعد ذلك ضعي الزبدة في وعاء عميق، قومي بتسخينها.

ثم قطعي البصل وضعيه على الزبدة وقلبي حتى يصفر لونه.

بعد ذلك قطعي الكبد والقوانص المتوفرة لديك إلى قطع صغيرة وقلبيهم معًا.

الآن ضعي الفريك وقلبي، ثم ضعي كمية من الماء تغطي الفريك وضعي ملح وفلفل أسود وقلبي.

بعد ذلك غطي الوعاء واجعلي النار هادئة.

ثم بعد أن ينضج الفريك قومي بتركه حتى يبرد تمامًا.

بعد ذلك قومي بحشو الحمام من المنطقة ما بين الجلد ومن الداخل.

بينما يمكنك أن تقومي بخياطة الحمام من المنطقة عند الرقبة ومن الأسفل.

بعد ذلك قومي بغلي كمية من الماء وضعي بها ملح وفلفل أسود وضعي الحمام المحشي بها.

ثم اتركي الحمام في الماء حتى ينضج وحتى تتأكدي من نضجه قومي بكسر قطعة من الرقبة.

بعد ذلك أخرجيه من الشوربة واتركيه يبرد تمامًا.

ثم قومي بتسخين كمية من الزبدة، وضعي عليها كمية من الزيت وضعي الحمام المحشي بها.

بعد ذلك قلبي من الجهتين حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم اخرجيه وزينيه بالبقدونس.

في النهاية فقد قمنا بعرض طريقة عمل الحمام المحشي، فقد أوضحنا لكم طريقة عمل الفريك، كيفية حشو الحمام، كما عرضنا لكم كيفية جعله محمر مثل المطاعم، كما يمكن عمله مشوي في شواية المطبخ بكل سهولة، فأعديه بالطريقة التي تحلو لك.