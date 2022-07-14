أسهل طريقة لتحضير الكب كيك بالشوكولاتة الهش والخفيف مثل الأفران لذيذ وشهي

الكب كيك بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة جدًا، دائما تبحث الأمهات والسيدات عن طرق جديد وشهي لتحضير الكيك وهذا لأن الكيك اصبح من الحلويات تقليدية وتحرص الأمهات على التجديد في عمل الحلويات، ومن أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها في العزومات والتجمعات والاحتفالات هي كب كيك الشوكولاتة وهناك أنواع كثيرة جدًا ونكهات كثيرة يمكن أضافتها على الكب كيك مثل الفانيليا و القرفة و الليمون والبرتقال، ولكننا اليوم حرصنا على تقديم أحلى وألذ النكهات هي كب كيك الشوكولاتة من المنزل مثل الأفران والمخابز وتزينها بصوص الشوكولاتة.

مقادير الكب كيك بالشوكولاتة

يفضل الأبناء دائما تناول الحلويات الخفيفة والسريعة مثل الكيك والبسكويت، و في الإحتفالات تحرص الأمهات على التنوع في تحضير الكيك لكى يتناولها الأطفال والضيوف، وسنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير كب كيك الشوكولاتة فهو من الحلويات الخفيفة واللذيذة جدًا، كما أنه لا يأخذ وقت أثناء التحضير ومكونات تحضيرها اقتصادية و متوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

باكيت من فانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاتة

يعد الكب كيك من الحلويات اللذيذة جدًا التي تشبه الكيك في طريقة تحضيرها وطعمها ولأنها تكون في قوالب متوفقة وصغيرة الحجم تكفى لكل شخص على حدي، ولذلك يفضل جميع الأمهات على تحضيرها في المناسبات والاحتفالات بجانب التورتة او الكيك لكى تقدم للأطفال، ويمكنك تزينها بالكثير من الطرق والحشوات، طريقة تحضيرها هي:

أولا نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء في التحضير لكى يسخن قبل وضع القالب بداخله.

في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع البيض والفانيليا والخل الأبيض ونأتي بالمضرب الكهربائي ونقوم بضربها جيدًا حتى يصبح لون البيض فاتح نضربهم في حدود 3 دقائق.

ثم نضيف الزيت والسكر على البيض ونقوم بضربهم جيدًا حتى يذوب السكر مع البيض والمكونات الأخرى.

بعد ذلك نضيف الزيت ونضرب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا.

في وعاء كبير آخر نقوم بنخل الدقيق والملح والنشا والبيكنج بودر والكاكاو ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نضيف المكونات الجافة على خليط البيض مع التقليب المستمر حتى يمتزجا المكونات ويختفي أثر الدقيق.

بعد ذلك نأتي بقالب كب كيك ونقوم بوضع ورق الزبدة أو الكب كيك ويمكن استخدام قالب كب كيك مباشر بتوزيع القليل من الزيت والدقيق بداخلها.

ثم نسكب خليط الكيك حتى نملئ نصف القالب.

ندخل القالب في الفرن الساخن تماما لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

نقوم باختبار الكب كيك بوضع خلة في منتصف الكيك إذا خرج بدون بقايا من الكب كيك إذا تم تسوية بشكل الصحيح، يمكنك إغلاق النار.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نخرجها من الورق وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

تعليمات وأسرار نجاح الكب كيك بالشوكولاتة

لنجاح الكب كيك ولكي يصبح هش وخفيف وطرية مثل الجاهزة، لابد من مراعاة بعض الخطوات وهي: