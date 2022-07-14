نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم السحري لشد البشرة و التخلص من كل عيوب البشرة وعلامات تقدم العمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم السحري للتخلص من كل عيوب البشرة والحصول على بشرة مشدودة ومتوهجة، إليكي سيدتي كيفية تحضير كريم القهوة السحري المضاد للشيخوخة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في آن واحد، سنحتاج إلى القهوة فهي تحفز إنتاج الكولاجين الذي يكافح التجاعيد كما أن القهوة فعالة في علاج مشاكل البشرة، نحتاج أيضاً إلى جل الألوفيرا فهو يصفي البشرة ويقضي على التصبغات والتجاعيد، بالإضافة إلى فيتامين ه‍ فهو يشد ترهل البشرة ويؤخر علامات التقدم في السن.

كريم سحري لشد البشرة وعلامات تقدم العمر

الخطوة الأولى ( مقشر القهوة للبشرة): ضع ملعقة كبيرة من القهوة في وعاء وأضف إليها ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، مع إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ثم امزج المكونات جيداً حتى التجانس، قشري بشرتك بهذا المقشر بحركات دائرية لطيفة واستمري في ذلك لمدة دقيقة لإزالة خلايا الجلد الميتة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ويتم تكرار هذا المقشر مرتين في الأسبوع.

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الخطوة الثانية (كريم القهوة)، يتكون من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

2 كبسولة فيتامين ه‍.

طريقة تحضير الكريم وتطبيقه على البشرة

ضع القهوة في إناء معدني وأضف إليها نصف كوب من الماء ثم ضع القهوة تغلي على النار لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك اترك القهوة المغلية تبرد قليلاً ثم رشح القهوة بواسطة قطن في مصفاة، ضع المحلول الناتج في وعاء وأضف إليه نشا الذرة ثم امزج جيداً حتى يذوب النشا، وبعد ذلك اسكب هذا الخليط في إناء معدني وارفعه على نار هادئة مع تحريك الخليط باستمرار دون توقف حتى تحصلي على خليط كريمي.

ضع الخليط الكريمي في وعاء وأضف إليه جل الألوفيرا وكبسولات فيتامين ه‍ ثم امزج بشكل جيد، طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم طبقيه على بشرة وجهك وعنقك ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق من أول إستخدام، ستحصلين على بشرة متوهجة مشدودة وأصغر سناً ولا أفضل النتائج كرري تطبيق هذا الكريم على بشرتك بشكل يومي، والكمية المتبقية من الكريم احتفظ بها في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.