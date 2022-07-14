وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش في اسبوع واحد بديل المايكروبليدنج الطبيعي

وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية سحرية لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش في اسبوع واحد، إليك سيدتي كيفية تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بشكل سريع وملحوظ، فهذه الوصفة تعطيكي نتيجة طبيعية مبهرة كما تضمن الوصفة تحسين الدورة الدموية لتحسين نمو الشعر، سنحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يحتوي على البوليفينول مما يساعد في نمو الشعر بسرعة، نحتاج أيضاً إلى القرنفل فهو يعمل على تكثيف شعر الحواجب والرموش، كذلك نحتاج إلى زيت اللوز الحلو فهو يعمل على تغذية وتنعيم وتقوية الحواجب والرموش، كما يعمل زيت اللوز على حماية الحواجب والرموش من أضرار أشعة الشمس.

وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

القليل من الماء الساخن.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع مقدار الشاي الأخضر في وعاء وأضف إليه الماء الساخن بمقدار كوب صغير تقريباً، ثم اترك الشاي ينقع في الماء الساخن لمدة 10 دقائق وبعد النقع يصبح لون الماء غامقاً، قم بتصفية المنقوع إلى أن تحصل على محلول الشاي الأخضر وبالإضافة إلى دوره في تكثيف الرموش والحواجب يعمل على التخلص من الهالات السوداء، اغمسي قطعة قطنية في محلول الشاي ثم ضعيها على الرموش والحواجب واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل، طبقي هذه الوصفة مساءاً كل يوم وستحصلين على نتائج مذهلة في فترة قصيرة.

علاج تساقط شعر الرموش والحواجب

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية:

قرنفل.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ مقدار من القرنفل وقم بطحنه جيداً في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على مسحوق القرنفل المطحون، ثم ضع ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل في إناء قابل للطهي وأضف إليه زيت اللوز الحلو ثم قم بالتقليب حتى التجانس، ثم ارفع الإناء على نار هادئة لمدة 3 دقائق وبعد ذلك قم بإحضار علبة نظيفة و قم بتصفية المزيج فيها، باستخدام ماسكارا نظيفة أو أعواد القطن طبقي هذا المزيج على الحواجب والرموش، ثم اتركي هذا الخليط على حاجبيك ورموشك لمدة ساعة على الأقل ثم اغسليه بالماء، ولا أفضل النتائج كرري هذه الوصفة يومياً وستحصلين على نتيجة مدهشة من الأسبوع الأول.