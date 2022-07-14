نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أعملي بسكويت اليانسون على أصوله بطريقة مقرمشة ولذيذة في المقال التالي

تقوم ربة المنزل بعمل بسكويت اليانسون فى المنزل، ولكن سوف نقدمه إليكي بطعم ونكهة شهية ولذيذة، وله رائحة طيبة، وبسكويت اليانسون يصنع من الدقيق واليانسون والبيض والسكر والبيكنج باودر، وتقدمه الأمهات لأفراد أسرتها فى وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو كوب الحليب، ويتناوله البعض فى أى وقت من أوقات اليوم كنوع من التحلية، ويتميز بسكويت اليانسون بطعمه المرمل والمقرمش، وعند عمل البسكويت تضيف الأمهات نكهات كثيرة مثل القرفة أو السكر أو التمر أو الملبن، ولكن بسكويت اليانسون الأفضل لأنه مفيد جدا للصحة لإحتوائه على اليانسون الذي تتعدد فوائده فهو يدخل فى صناعة الأدوية لأنه يستخدم فى علاج نزلات البرد، ويعالج إحتقان الأنف والحلق، ويعمل على تقوية الجهاز المناعى. مكونات عمل بسكويت اليانسون إثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض والمنخول

ملعقة واحدة كبيرة من اليانسون الحب

إثنين حبة من البيض

نصف كوب كبير من السكر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج باودر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ربع كوب صغير الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح طريقة عمل بسكويت اليانسون فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به البيض والسكر والفانيليا والملح ثم نقوم بالخفق بالمضرب الكهربائى حتى يصبح قوامه هش.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون إلى الخليط السابق مع التقليب، ثم نضع اليانسون والدقيق والبيكنج باودر، ويتم العجن باليد حتى تتداخل جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا قوام متماسك وثقيل ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة لكى ترتاح.

وبعد ذلك نقوم بتحضير صينية مناسبة مستطيلة الشكل وندهنها بقليل من الزيت ثم نقوم بوضع عجينة البسكويت ونفردها جيدا.

ثم ندخل صينية البسكويت فى الفرن ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ثم نتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بتقطيع البسكويت على شكل مستطيل ونقوم برصها على جانبها ثم ندخلها الفرن مرة أخرى حتى يصبح لونه بنى فاتح ثم نقلبها على الجانب الآخر حتى تأخذ نفس اللون.

وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها فى طبق التقديم بأحلى طعم وبألف صحة. عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة أعملي بسكويت اليانسون على أصوله بطريقة مقرمشة ولذيذة - ثقفني

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