نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك قرنفل ونشا وفازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك كثيف وطويل وخالي من الشيب المبكر أزاي في المقال التالي

القرنفل من الأعشاب الطبيعية التى تحتوي على المعادن والفيتامينات التى تساعد على تكثيف وتطويل الشعر، وتعمل أيضا على إزالة الشيب فالفتيات التى تعاني من الشعر الخفيف والقصير تبحث على حلول لهذه هذه المشكلة وسوف نعرض إليكي فى هذا المقال الحل فى وصفة طبيعية وآمنه، التى تتكون من مطحون القرنفل والنشا وزيت إكليل الجبل وزيت الخروع والفازلين فتناسب تلك الوصفة جميع أنواع الشعر الجاف والدهني فلا أحد يختلف على أن الشعر الشعر الطويل والكثيف يعطي ويزيد من جمال وأنوثة المرأة، والقرنفل يزيل الشعر الأبيض تماما من الرأس فلابد أن نحافظ على الشعر حتى لا نتعرض لهذه المشاكل بأن نستخدام وصفة القرنفل التى تعمل على ترطيب الشعر والمحافظة على صحة الشعر من التقصف والسقوط، وأن نبتعد عن كل منتج به مواد كيميائية مثل الصبغات والكريمات، والتى تزيد من مشاكل الشعر، وتسبب فى ظهور الشعر الأبيض. مكونات وصفة القرنفل لتكثيف وتطويل الشعر وإزالة الشيب أربعة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجرجير طريقة عمل وصفة القرنفل لتكثيف وتطويل الشعر وإزالة الشيب أولا نحضر وعاء ونضع به مطحون القرنفل وزيت إكليل الجبل وزيت الخروع ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة النشا والفازلين وزيت القرنفل والزبادي وزيت الجرجير على الخليط السابق ثم يتم مزج جميع المكونات حتى نحصل على خليط متداخل.

وبعد ذلك نقوم بوضع خلطة القرنفل على الشعر وخاصة فى جذور فروة الرأس ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تتغلغل جيدا.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل وتنظيف الشعر بالماء الدافئ حتى نتخلص من آثار الخلطة.

ويكرر وضع تلك الوصفة أربعة مرات فى الأسبوع وسوف نلاحظ الشعر أصبح طويل وكثيف، وأصبح خالي تماما من الشعر الأبيض بفضل إستخدام خلطة القرنفل الرائعة. عمر شويل - جدة لو عندك قرنفل ونشا وفازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك كثيف وطويل وخالي من الشيب المبكر أزاي - ثقفني

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