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تبحث العديد من الفتيات والسيدات وخاصة الذين يعانون من الرموش والحواجب الخفيفة والقصيرة، والتى تعد هذه المشكلة تؤثر علي نفسيتها وتقلل من ثقتها من نفسها وتسبب لها الإحراج والإزعاج، وتجعل مظهرها غير جميل لذلك سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة عمل خلطة طبيعية تتكون من زيت الخروع والحنة والقرنفل والفازلين وزيت الجوجوبا فتلك الوصفة آمنه جدا، ويتم إستخدامها لكل أنواع البشرة فهى تساعد على تطويل وتكثيف الرموش، وتعمل أيضا على تكثيف الحواجب لأن الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة والثقيلة تعطي وتزيد من جمال الفتيات وخاصة تظهر جمال العيون وتجعلها جذابة فيجب الإهتمام بالرموش والحواجب بإزالة الماكياج قبل النوم، والاهتمام بترطيبها بوضع أى نوع من الزيوت الطبيعية. مكونات خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحنة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون القرنفل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب

فرشاة ناعمة طريقة عمل خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب نقوم بتحضير إناء ثم نضع به الحنة وزيت الخروع ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة مطحون القرنفل والفازلين وزيت الجوجوبا ثم يتم التقليب جيدا.

ثم نقوم بوضع جل الصبار وزيت الألوفيرا والنشا والزبادي وزيت اللوز والحليب ثم يتم مزج جميع تلك المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل.

ثم نحضر فرشاة ناعمة جدا ثم نقوم بوضعها فى هذا الخليط ثم ندهن بها الرموش ونضعها أيضا على الحواجب بحيث تلامس الجلد ثم نترك الخلطة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسلها بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار الخلطة، ويكرر وضعها ثلاثة مرات في الأسبوع.

وسوف نلاحظ أصبحت الرموش والحواجب طويلة وكثيفة وظهورها بشكل رائع وجذاب بعد شهر من إستخدام تلك الوصفة الرائعة. عمر شويل - جدة تمتعي برموش وحواجب كثيفة بمكون معجزة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمتعي برموش وحواجب كثيفة بمكون معجزة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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