ألذ مشروب ممكن تعمليه طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن بطعم ومذاق لذيذ جداً

الكاكاو من المشروبات الساخنة والدافئة والمفضلة فصل الشتاء وأيام البرد القارس لأنها تعمل على تدفئة الجسم، والعديد من الناس يفضل تناول كوب الكاكاو سواء الكبار أو الصغار الذين يعشقون تناوله، ويمكن تناول كوب الكاكاو مشروب مثلج والتى يفضلها البعض من الناس فننصح بصنع الكاكاو فى المنزل دون الحاجة إلى شرائه من المحلات والأسواق التجارية والتى تباع بأغلى الأسعار فلا نضمن جودة مكوناته ولا نضمن أيضا صلاحية إنتاجه، وغير هذا مضاف إليه مواد حافظ تسبب العديد من الأمراض والإلتهابات فى الجسم، وتسبب فى نقص المناعة لذلك فيما يلى سوف نقوم إليكي مكونات وطريقة عمل الكاكاو الذي يتم عمله فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار رخيصة جدا، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، ولا تحتاج إلى وقت كبير فى عملها، وعند عمل الكاكاو يتم مزج الكاكاو الخام والسكر والحليب والقرفة والماء، وللكاكاو فوائد كثيرة للبشرة وللجسم فيحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والحديد والكالسيوم، والتى تحمي من الأمراض والتى تقوى من المناعة، ويقلل من التوتر والإكتئاب فيعمل على تهدئة الأعصاب، ويحافظ على صحة القلب ويقلل من جلطات الأوعية الدموية، ويعمل على ضبط نسبة السكر فى الدم، ويساعد على تفتيح لون البشرة ويزيل الهالات السوداء.

مكونات عمل مشروب الكاكاو الساخن

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام

السكر على حسب الرغبة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة

كوب واحد كبير الحجم من الماء

إناء لعمل الكاكاو

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن