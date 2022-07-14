نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز بسكويت الشوفان الخاص بانظمة الدايت بدون بيض مفيد وصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بسكويت الشوفان من أكثر المقرمشات الصحية التي تقدم للجسم الكثير من الفوائد كما أنه مناسب للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي.

فلشوفان الكثير من الفوائد التي من بينها احتوائه على نسبة كبيرة من البروتين والألياف الصحية والدهن الصحية التي تزيد من الشعور بالشبع ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير بسكويت الشوفان.

وصفة سريعه لبسكويت الشوفان للدايت

طريقة عمل بسكويت الشوفان للدايت في المنزل

يتم تحضير بسكويت الشوفان بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير:

بيضة واحدة.

كأس من الشوفان.

كأس من الدقيق.

ربع كأس من السكر.

ربع كأس من الزيت.

كيس من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير بسكويت الشوفان للدايت

يتم تحضير بسكويت الشوفان من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم تشغيل الفرن بشكل مسبق.

بعد ذلك يتم خلط كلًا من الدقيق والسكر والفانيليا والبيكنج بودر.

القيام بتقليب المكونات مع بعضها البعض ثم يتم إضافة كلًا من البيض والزيت ويتم العجن.

بعد ذلك يتم الحصول على قالب البسكويت ويتم دهنه بالزيت.

ثم يتم تشكيل البسكويت بالاعتماد على الملعقة أو باليد ثم يتم وضعه في القالب مع ترك مسافات.

بعد ذلك يتم وضع القالب في الفرن الساخن وتركه لمدة عشرة دقائق.

ثم يتم اخراج القالب من الفرن ويتم تقديم البسكويت وبالهناء عليكم جميعًا.

طريق تحضير بسكويت الشوفان بدون بيض:

هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون تحضير بسكويت الشوفان دون إضافة البيض وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت الشوفان بدون بيض:

كأس من دقيق الشوفان. ربع كأس من الزبدة. ملعقتان من السكر. ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقتان من الحليب المجفف.

خطوات التحضير:

يتم تحضير بسكويت الشوفان بدون بيض من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم تسخين الفرن بشكل مسبق.

ثم بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق والقرفة والبيكنج بودرة مع بودرة الحليب.

يتم بعد ذلك إضافة كلًا من السكر والزبدة ويتم عجن الخليط لحين أن تتجانس كافة المكونات.