نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثنيول القوي الفعال بديل الكيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في المقال التالي
خشونة الشعر من اكثر المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات وتجعلهم تلك المشكلة يقوموم بإستخدام إستخدامات غير صالحة، حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الكيرياتين الذي يعمل على فرد الشعر حيث يعد تلك الكيرياتين غير صالح لوضعه على فروة الرأس التي ينتج عنها العديد من المشكلات الاخرى التي تتلف المخ وتؤدي إلى الإصابة بأمراض بالغة، وعلى اي فتاة أن تقوم بعمل بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر لأن الشعر الناعم من أكثر الاشياء التي تجعل العديد من الفتيات يظهرون بشكل رائع لأن الشعر زينة وجمال كل إمرأة لذلك نلاحظ دائما ان البعض من الفتيات الذين يعانون من مشكلة خشونة الشعر يسعون إلى حل تلك المشكلة.
مكونات عمل وصفة كريم البانثينول لتنعيم الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من كريم البانثينول.
- اربعة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- اربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر العطري.
- اربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
طريقة عمل وصفة كريم البانثينول لتنعيم الشعر
- قومي بتحضير طبق أو وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من كريم البانثينول مع ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وعليكي بتقليب المكونين ببعضهما.
- بعد التقليب الجيد لهذين المكونين عليكي بإضافة أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع إضافة اربعة ملاعق كبيرة من زيت الخروع واربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر العطري.
- عليكي بعد وضع تلك الزيوت على الكريم عليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح تلك الوصفة ذات قوام كريمي ومتجانس.
- بعد تجهيز تلك الوصفة عليكي بتمشيط الشعر جيدا وقومي بوضع تلك الوصفة التي قومنا بتحضيرها على فروة الرأس وبين بصيلات الشعر حتى الجذور.
- بعد الإنتهاء من وضع تلك الوصفة اتركي تلك الوصفة على شعرك لمدة ساعتين وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر وسوف تحصلين على شعر ناعم كالحرير وتظهرين بشكل يعمل على لفت الأنظار.
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