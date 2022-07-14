طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل المقرمشة وسر تحضير سلطة كول سلو

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل الوصفة المقرمشة طريقة عمل وصفه كنتاكي حيث اشتهرت وصفة كنتاكي وهي من ألذ الأطعمة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، والشباب والأطفال حيث تعتبر من افضل الاكلات التي ترغب الكثير من الأمهات تجهيزها في المنزل وبنفس نظام مأكولات طريقة المطاعم ليس وسنقوم بعرض الطريقة والخلطة السرية في الطعم الجاهز والحصول على النتيجة المرجوة من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل دجاج كنتاكي

مكونات وصفة الكنتاكي

تتعدد مكونات وصفة دجاج كنتاكي إلى العديد من البهارات الجافة والسائلة والمتنوعة التى تزيد وهى كلاتي:

ملعقة كبيرة من ملح الكرفس.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

قليل من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.

نصف ملعقة كبيرة من البردقوش.

2 بيضة.

قليل من الدقيق.

نصف كوب حليب.

قليل من البقسماط المطحون.

قليل من النشا.

ملعقة كبيرة من مسحوق المستردة.

ملعقة كبيرة جنزبيل مطحون.

4 معلقه كبيره بابريكا.

2 ملعقة ثوم بودر.

2 ملعقة فلفل أبيض.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل

نقوم بشراء قطع الدجاج وتقطيعها قطع معينة

ثم يغسل الدجاج جيدا بالماء والملح والخل حتى لا يكون بها اي رائحه.

تقطع الدجاجة الى ٨ قطع من الفرخة تتبل بالملح والخل والليمون.ثم تضع قطع الدجاج في مصفى لنزول الماء جيدا من الدجاج .

توضع قطع الدجاج بدرجه حراره الغرفة في خليط من البهارات الناشفة بعد اضافة القليل من مسحوق الدقيق وتقلب به جيداً.

بعد ذلك عليك برفع قطع الدجاج من تتبيلة البهارات الجامده؛ لتغطية خليط السائل المخفوق المكون من البيض واللبن.

ثم نقوم بإعادة وضع قطع الدجاج في مزيج من البهارات و دعكها جيدا باليد ليتجانس كل جهة من القطعة الواحدة من البهارات و تتشرب جيدا منها.

أسهل طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل

عليك إحضار الدجاج الجاهز للقلى بعد الانتهاء من تتبيله والقيام بالخطوات الاتيه لتسويته:

ثم يجب وضع زيت غويطه فى إناء مثل طاسة القلى ويسخن الزيت إلى أن يقدح .

ثم نقوم بقلي قطع الدجاج للقلي في مدة تتراوح من 6 الى 8 دقائق للقطعة الواحده حتى نحصل على اللون الاصفر الذهبي.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

هناك بعض الناس يفضلون إحضار الكاتشب إلى جانب وجبة دجاج كنتاكي والبعض الآخر يرغب فى المايونيز والبعض يفضل الطحينة والبعض يفضل وجود السلطات مثل

سلطه كول سلو

سلطات الطحينية بالزبادي.

سلطات الخضروات بالطماطم والخضرة.

سلطات الكرنب الاخضر والبنفسجي والمايونيز.

طريقة تحضير سلطة الكول سلو

وهى من اشهر أنواع السلطات وطريقة تحضيرها كالتالي

ثمرة كرنب صغيرة مقطعه شرائح.

2ثمرة جزر مبشور .

ملعقة كبيره سكر او عسل نحل

زبادي بلدي

ملعقة كبيره بصل ابيض مفروم

ربع فنجان مايونيز

2 ملعقة كبيره حليب كامل الدسم.

3/4ملعقه كبيره خل ابيض.

1وربع ملعقة كبيره عصير ليمون

1/4ملعقه صغيرة ملح .

رشه فلفل اسود.

أسرار طريقة عمل سلطة الكول سلو