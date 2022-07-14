نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتين لتحضير بيتزا الطاسة السريعة في ١٠ دقائق فقط وبدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتزا من الأكلات التي يطلبها الأطفال باستمرار وفي نفس الوقت يعشقها الكبار ولكن ربة المنزل تجد صعوبة في إعداد العجينة والتخمير والتسوية. ولذلك سنقدم لكي اليوم بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن ستحضرينها في خلال دقائق معدودة وتستمعي بتناول أشهى بيتزا مع أسرتك. أسرع طريقة تجهيز للبيتزا بيتزا الطاسة مكونات تحضير بيتزا الطاسة السريعة: كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

ثمرة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

صدر دجاجة مقطع قطع صغيرة ناضجة.

شرائح من الزيتون الأسود.

ربع كوب من الجبن الموتزاريلا.

ربع كوب من الجبن الشيدر.

ربع كوب من الجبن الرومي. طريقة تحضير بيتزا الطاسة السريعة: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض المنخول والخميرة الفورية.

ثم نقوم بإضافة الماء ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

نستمر في الخفق حتى نحصل على قوام شبه سائل يشبه قوام الكيك.

نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونضع فيها الزيت ثم نقوم برفع الطاسة على نار متوسطة.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط البيتزا ونوزعه جيدا داخل الطاسة.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضع فيه الصلصة ونرفعه على النار ثم نضيف إليها السكر والملح والفلفل الأسود.

نضيف فوق عجينة البيتزا في الطاسة الصلصة بعد تسبكها قليلا.

ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر والطماطم وقطع صدور الدجاج الناضجة.

ثم نضيف شرائح الزيتون وأخيرا نضيف الجبن الموتزاريلا وجبن الشيدر والجبن الرومي.

بعد ذلك نقوم بتغطية الطاسة ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج والجبن يذوب.

يمكنك بعد نضج بيتزا الطاسة وضعها قليلا تحت شواية الفرن لتأخذ لونا فقط. مكونات تحضير بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن: نصف كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر. علبة من الزبادي. كوب من الماء الدافئ. ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

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