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طاجن أم على من الحلويات الشرقية والتى يرجع أصلها إلى عصر المماليك، والتى هى عبارة عن رقائق من الجلاش المحمص والحليب والقشطة والزبدة البلدى وجوز الهند والمكسرات، وبهذه المكونات نصنع أحلى طاجن أم على بنكهة ورائحة طيبة جدا، ويشتهر طاجن أم على فى مصر والبلاد العربية، ودائما تقدمه ربة المنزل للضيوف فى المناسبات السعيدة وفى والحفلات وفى العزائم، وتقدمه أيضا لأفراد أسرتها فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب الساخن أو كوب الكاكاو لأنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدا لأنه يحتوى على البروتينات والكالسيوم والبروتينات والحديد وغيرها الكثير من المعادن، والتى تقوى الجسم وتعمل على بناء الخلايا والعضلات، وتعمل على حماية الأسنان من التسوس وتحمى العظام من الهشاشة والضعف، ويمكن تناول أم على فى أى وقت من أوقات اليوم لأنه خفيف على المعدة وسهل جدا فى الهضم. مكونات عمل طاجن أم على إثنين لفة من الجلاش المحمص

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من القشطة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبدة البلدي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة المطحونة

كمية من المكسرات مثل البندق والفستق المجروش والزبيب والفول السودانى

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا

طاجن مناسب طريقة عمل طاجن أم على أولا نقوم بتحضير طاجن ثم نضع به الجلاش المحمص ونقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

وبعد ذلك نحضر إناء ثم نضع به الحليب والسكر والفانيليا ويتم التقليب ثم نرفعه على نار متوسطة حتى الغليان.

ثم نقوم بسكب الحليب المغلي على طاجن الجلاش ونضع عليه الزبدة البلدي والمكسرات وجوز الهند وأخيرا نضيع طبقة من القشطة ونفردها جيدا ثم نقوم بإدخالها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونه ذهبي جميل.

وبعد ذلك نخرجه من الفرن ويقدم ساخن بأحلى وأشهي طعم وبنكهة لا تقاوم، وهذا الطاجن سوف يشرفك على مائدة السفرة بإستخدام هذه الطريقة الممتازة، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد الأسرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات في الفرن بطعم وريحة ومذاق يجنن - ثقفني

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