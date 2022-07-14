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تعتبر كفتة الحاتي من الأكلات التي يعشقها جميع الناس بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها تتسم بطعم شهي جدا وجميل، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من الكفتة إلا أن كفتة الحاتي عي الألذ ومن أنواع الكفتة هي كفتة البطاطس وأيضا كفتة الفراخ وغير ذلك العديد، ولكن كفتة الحاتي مميزة بمذاقها الحلو ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الكفتة بطريقة سريعة ومكوناتها لا تكون مكلفة فهي بسيطة جدا وكذلك لا تتطلب إلى جهد لكي نقوم بتقديمها. مكونات كفتة الحاتي كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل المبشور.

كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

نصف حزمة من البقدونس المفروم.

ثلاث فصوص من الثوم المبشور.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر. طريقة عمل كفتة الحاتي نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كيلو واحد من اللحمة المفرومة ونضيف إليها حبتان من البصل المبشور ثم نضيف ثلاث فصوص من الثوم المبشور.

وبعد ذلك يتم إضافة نصف حزمة من البقدونس المفروم ثم قومي بوضع كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

ونقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ثم يتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

وبعد ذلك يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط تشبه العجينة المتماسكة ولكن ينصح بعدم عجنها كثيرا.

ونتركها في الثلاجه لعدة عدة ساعات ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم تجهيز صينية ونضع بها ورق ألمونيوم ويتم دهنه بالزيت.

ثم قومي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع وحجمها يكون علي حسب الرغبة وبعد الإنتهاء يتم وضع صينية الكفتة في الفرن ونتركها حتى يتم تسويتها ويتغير لونها. عمر شويل - جدة تتبيلة الحاتي السرية أعملي الكفتة المشوية على أصولها بطريقة الحاتي بطعم وريحة رهيبة - ثقفني

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