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يعد الكيك من أنواع الحلويات اللذيذة والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل كل الناس فهي لها مكانة مميزة من بين أنواع الحلوى، ومن ضمن هذه الأنواع هي البسبوسة والجلاش والكنافة ولكن الكيك هي الأخف والتي لا تحتوي على سكريات كثيرة أو دهون حيث أنها مناسبة لتناول الأطفال أو صغار السن، وتوجد أنواع عديدة من الكيك فمنها كيكة الشاى أو كيكة الشوكولاته أو كيكة الفانيليا وكيكة الزبادي وغير ذلك الكثير. مكونات كيكة الشاي كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

خمس بيضات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير ونصف من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من الزبدة الطرية.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل كيكة الشاي نقوم أولا بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع صينية الكيك بها وبعد ذلك يتم تجهيز صينية ويتم دهنها بالزبدة.

ثم قومي بتحضير العجان الكهربائي ونضع به خمس بيضات ونضيف إليهم كوب واحد كبير ونصف من السكر الأبيض الناعم وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ويتم تشغيل العجان على أعلى سرعة لكي نقوم بذوبان السكر وخفق البيض جيدا مع السكر ونستمر في الخلط للحصول على خليط كريمي لونه فاتح.

وبعد ذلك قومي بوضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي ونضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في تشغيل العجان ثم نضيف كوب واحد كبير من الحليب السائل وكوب إلا ربع من الزبدة الطرية.

ونقوم بتشغيل العجان مرة أخرى لتجانس جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم نحضر طبق آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ونضع رشة من الملح ويتم خلط كل المكونات مع بعضها ونضيف خليط الدقيق على خليط البيض وقومي بعجن كل هذه المكونات مع بعض وفي النهاية نضع خليط الكيك في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا. عمر شويل - جدة كيك الشاي اليومي الاقتصادي بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة بألذ طعم ممكن تدوقيه - ثقفني

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