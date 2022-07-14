أصابع التمر بالسمسم سهلة وسريعة بدون خميرة

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تتميز أصابع التمر بالسمسم بمذاق رائع وقوام ناعم مثل البسكويت، ويمكنك عملها لأسرتك بكل سهولة فهى لا تأخذ وقت أو جهد في تحضيرها ومكوناتها بسيطة، وتعتبر بديل صحي للحلويات الجاهزة فهى مغذية وصحية لأنها تحتوي على التمر الغني بالألياف والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، كما تحتوي أيضاً على السمسم الذي يعزز صحة الجسم ويساعد على زيادة الوزن بشكل صحي، وتعتبر أصابع التمر تحلية خفيفة وغير دسمة فهى لا تحتوي على الزبدة أو السمن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بطريقة سهلة وسريعة وبدون زبدة ولا سمن. مكونات أصابع التمر بالسمسم

نحتاج لتحضير أصابع السمسم المكونات البسيطة التالية: نصف كوب من السكر.

2 بيضة.

كوب إلا ربع من الزيت.

2 كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر+ رشة من الملح. مكونات الحشو

نصف كيلو من معجون التمر

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من الماء. للتزيين : 2 كوب من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة ونصف من العسل الأسود.

2 ملعقة كبيرة ماء. طريقة التحضير

لتحضير أصابع التمر بقوام ناعم وخفيف وأحلى من الجاهز التزمي بخطوات طريقة التحضير التالية: في الخلاط ضعي نصف كوب السكر مع كوب إلا ربع من الزيت وبيضتين وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم اخلطي لمدة خمس دقائق. ثم حضري العجينة : في إناء عميق ضعي كوبين وربع دقيق مع نصف كوب نشا ونصف كوب حليب بودرة مع إضافة نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر وشة ملح ونقلب المكونات. ثم ضعي الخليط السائل على المكونات الجافة وقلبي بالمضرب اليدوي أو بالملعقة . ثم اعجني باليد حتى تصبح العجينة طرية يسهل تشكيلها ويمكن إضافة قليل من الدقيق إذا كانت تلتصق باليد فقط قلبي المكونات حتى تمتزج مع بعضها ولا تبالغي في العجن. قومي بتغطية العجينة وحضري الحشو بوضع معجون العجوة في إناء عميق مع الزيت والقرفة ونعجن حتى تصبح العجوة طرية ويسهل تشكيلها. قومي بتشكيل العجوة إلى أصابع متوسطة الطول لتكون جاهزة للحشو. ثم نضع كوبين من السمسم المحمص في صينية مع ملعقة كبيرة ونصف من العسل أو الشربات الثقيل وملعقتين من الماء وقلبي جيداً. بعد ذلك نأخذ قطعة متوسطة من العجينة وتفرد على سطح مدهون بالزيت على شكل مستطيل مع وضع كيس بلاستيك فوق العجينة قبل الفرد. ثم ضعي إصبع من العجوة على طرف العجينة مع قطع الزيادات لتكون العجينة مستطيل متساوي ثم تلف رول. ثم ضعي رول العجين في السمسم المخلوط بالعسل والماء حتى يغلف الرول جيداً بالسمسم. قطعي رول العجين لقطع بحجم متوسط ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت، ثم نكمل باقي كمية العجين بنفس الطريقة. نضع الصينية في فرن حرارته 200 مئوية لمدة 15 دقيقة على الرف الأوسط حتى تأخذ الأصابع اللون الذهبى. نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج ونترك أصابع السمسم حتى تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية. يمكنك تخزين أصابع التمر بعد أن تبرد تماماً في علبة محكمة الغلق وتحفظ بحرارة الغرفة لحين التقديم. أصابع التمر بالسميد والدقيق المكونات 2 كوب سميد ناعم جداً.

3 أكواب دقيق.

2 ملعقة صغيرة محلب.

ملعقة صغيرة يانسون أو شمر مطحون.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب سكر بودرة.

كوب سمن.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب بارد. طريقة التحضير نضع ثلاث أكواب من الدقيق وكوبين من السميد الناعم في إناء عميق ثم نضيف ملعقة صغيرة من اليانسون أو الشمر المطحون وملعقتين من المحلب المطحون وملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نضيف كوب سكر بودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف كوب من السمن المذاب ونصف كوب زيت ونقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها. ثم نضيف كوب من الحليب البارد بالتدريج ونعجن المكونات مع بعضها ثم نشكل العجينة ونحشيها بالعجوة كما ذكرنا سابقاً. نضع العجين بعد تشكيله في صينية مدهونة بالزيت ثم تخبز أصابع السمسم في فرن ساخن على درجة 200 مئوية حتى تمام النضج. عمر شويل - جدة أصابع التمر بالسمسم سهلة وسريعة بدون خميرة - ثقفني

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