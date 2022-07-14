كرات البسكويت الفاخرة بأسهل طريقة حضريها وفي العزومات قدميها

كرات البسكويت الفاخرة بالشوكولاتة حلوى رائعة يمكنك عملها بكل سهولة في المنزل فهى تحضر من بسكويت الشاي المطحون المغطى بالشوكولاتة، وتتميز كرات البسكويت بأنها لا تحتاج وقت طويل ولا مجهود عند إعدادها، كما أن شكلها مميز يشبه الحلويات الجاهزة التي نشتريها بأسعار مكلفة، وتعتبر من الحلويات البسيطة التي تتميز بمذاق رائع وسوف تنال إعجاب أسرتك وضيوفك، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لعمل حلويات سهلة وسريعة بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة التي تحتوي على المواد الحافظة الضارة بالصحة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة بأسهل طريقة.

مكونات كرات البسكويت الفاخرة



نحتاج لتحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة المكونات التالية:

300 جرام بسكويت سادة مطحون.

400 جرام من الحليب المكثف.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

للتغليف

200 جرام من قطع الشوكولاتة.

نصف كوب من الكريمة السائلة أو علبة من القشطة.

طريقة التحضير



يمكنك تحضير كرات البسكويت بطريقة سهلة لا تستغرق الكثير من الوقت، كما يلي:

قومي بطحن البسكوت ناعم وضعي 300 جرام من البسكويت المطحون في إناء عميق ثم أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام وقلبيهم جيداً . ثم أضيفي 400 جرام من الحليب المكثف المحلى وقلبي جيداً حتى تحصلي على عجينة من البسكويت طرية يسهل تشكيلها. نضع عجينة البسكويت في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها. شكلي عجينة البسكويت إلى كرات متوسطة الحجم . ثم قومي بتسخين نصف كوب من الكريمة السائلة أو علبة قشدة على النار وأضيفي عليها كوب من قطع الشوكولاتة وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة. ضعي كرات البسكويت في الشوكولاتة السائلة وأخرجيها على ورق زبدة ثم ضعي الكرات في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة. وبعد أن تجمد الكرات تقدم في قوالب ورقية صغيرة وتزين بعمل خطوط رفيعة من الشوكولاتة. يمكنك الاحتفاظ بكرات البسكويت في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لحين التقديم.

طريقة عمل الحليب المكثف

المكونات

2 كوب من الحليب.

كوب إلا ثلث من السكر.

طريقة التحضير

نضع كوبين من الحليب وكوب إلا ثلث من السكر في اناء علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يذوب السكر. بعد غليان الحليب نجعل النار هادئة جداً لمدة 30 دقيقة مع التقليب كل فترة حتي يثقل القوام ويميل لونه إلي اللون الأصفر ثم نطفئ النار.

طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب المجفف

المكونات

كوب حليب مجفف.

كوب سكر بودرة ناعم.

ثلث كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

نضع السكر البودرة والحليب المجفف في الخلاط ثم نزود ثلث كوب من الماء الساخن ونخفق المكونات جيداً. نضيف ملعقة كبيرة زبدة وربع ملعقة صغيرة من الملح ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات. ثم نعبأ الحليب المكثف في علبة نظيفة ومحكمة الغلق في الثلاجة.

كرات البسكويت بدون حليب مكثف

المكونات

200 جرام بسكويت سادة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

3 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

نصف كوب حليب (120 مللي).

ملعقة صغيرة نسكافيه.

جوز هند للتزيين.

طريقة التحضير