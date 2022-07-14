نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة ماء الورد والنشا السحري لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة من أول مرة في المقال التالي
بثلاث ملاعق كبيرة من النشا عليكي الحصول على بشرة بيضاء ولامعة وجذابة، حيث تعد مشكلة إسمرار البشرة من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات وتنتج تلك المشكلة نتيجة للتعرض لأشعه الشمس أو نتيجة العوامل الوراثية حيث تعتبر كل هذه الاسباب أدت إلى إسمرار البشرة التي تسبب الحرج للكثير من هؤلاء الفتيات وتعد من أكثر الإستخدامات التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي الخلطات التي تقوم الكثير من الفتيات بإستخدامها وشرائها وتعد تلك الخلطات غير صالحة ويرجع السبب في ذلك إلى إحتواء تلك الخلطات على مواد كيميائية وفعالة تسبب تهيج للبشرة والجلد مما تجعل شكل الوجه غير مقبول، ولا يوجد هناك افضل من إستخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب وتعمل على باقي مشكلات البشرة الأخرى حيث تعد من اقوى تلك الخلطات الطبيعية هي خلطة النشا.
مكونات عمل وصفة النشا وماء الورد لتبييض الوجه
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة النشا وماء الورد لتبييض الوجه
- أحضري طبق صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من النشا مع خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها.
- بعد تقليب ماء الورد والنشا وعصير الليمون عليكي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وعليكي بالتقليب مرة أخرى حتى تتجانس تماما.
- بعد الحصول على قوام جيد من تلك الوصفة عليكي بغسل بشرتك بالماء والغسول الجيد حتى تتمكنين من بشرة نظيفة.
- بعد الحصول على تلك البشرة عليكي بوضع تلك الخلطة السحرية على بشرتك حتى تتمكنين من وضعها في إتجاه واحد واتركيها حتى تجف جيدا.
- عند جفاف تلك البشرة جيدا عليكي بالتوجه لغسل بشرتك بالماء جيدا حتى تصبح نظيفة وسوف تلاحظين النتيجة من أول مرة إستخدام.
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