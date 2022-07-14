وصفة ماء الورد والنشا السحري لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة من أول مرة

بثلاث ملاعق كبيرة من النشا عليكي الحصول على بشرة بيضاء ولامعة وجذابة، حيث تعد مشكلة إسمرار البشرة من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات وتنتج تلك المشكلة نتيجة للتعرض لأشعه الشمس أو نتيجة العوامل الوراثية حيث تعتبر كل هذه الاسباب أدت إلى إسمرار البشرة التي تسبب الحرج للكثير من هؤلاء الفتيات وتعد من أكثر الإستخدامات التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي الخلطات التي تقوم الكثير من الفتيات بإستخدامها وشرائها وتعد تلك الخلطات غير صالحة ويرجع السبب في ذلك إلى إحتواء تلك الخلطات على مواد كيميائية وفعالة تسبب تهيج للبشرة والجلد مما تجعل شكل الوجه غير مقبول، ولا يوجد هناك افضل من إستخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب وتعمل على باقي مشكلات البشرة الأخرى حيث تعد من اقوى تلك الخلطات الطبيعية هي خلطة النشا.

مكونات عمل وصفة النشا وماء الورد لتبييض الوجه

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة النشا وماء الورد لتبييض الوجه