نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم مقرمش ولذيذ اصنعي مخلل الخيار المقرمش مثل الجاهز بطريقة اقتصادية وسريعة في يومان في المقال التالي
الخيار من الخضروات الجميلة والتى يفضل العديد من الناس تناوله بجانب الطعام أو تناوله فى السلطة الخضراء، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض كيف تصنعين الخيار مخلل بنكهة جميلة لا تقاوم، وبطعم مقرمش ولذيذ، ويحتاج مخلل الخيار إلى الخيار الطازج ويكون صغير فى الحجم والملح والثوم المقطع والخل وزيت الزيتون، ويوضع مخلل الخيار على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء فتتعدد فوائد الخيار لما يحتويه من قيمة غذائية عالية جدا لأن به نسبة من الماء والألياف التى تعمل على تسهيل عملية هضم الطعام، ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك، ويعالج أيضا حرقة وحموضة المعدة، وينصح خبراء التغذية للذين يعملون الرجيم بتناول الخيار الذي يعمل على التخلص من الوزن الزائد، ويعمل الخيار على طرد السموم من الجسم، ويخلص الجسم من الجفاف ويعطيه الرطوبة، ويساعد الخيار فى تفتيح لون البشرة ويزيل التصبغات وبقع الكلف والنمش، ويزيل الهالات السوداء والإنتفاخ الموجود أسفل العينين، ويدخل الخيار فى صناعة بعض الكريمات التى تعمل على ترطيب البشرة والتى تحميها من الجفاف والتشققات.
طريقة عمل مخلل الخيار مثل الجاهز
مكونات عمل مخلل الخيار المقرمش:
طريقة الخيار المخلل المقرمش
- كيلو واحد من الخيار الطازج
- كمية مناسبة من الملح
- كمية مناسبة من الماء
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من حبة البركة
- ثلاثة فصوص من الثوم المقطع
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- برطمان من الزجاج أو برطمان من البلاستيك
طريقة عمل مخلل الخيار:
- أولا نحضر المحلول الملحى بتحضير وعاء ثم نضع به الملح والماء والخل ثم يتم التقليب حتى يذوب الملح تمام.
- ثم نقوم بغسل الخيار جيدا بالماء الفاتر ثم يتم تقطيعه إلى أصابع متوسطة ثم نضعها فى البرطمان.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة المحلول الملحى السابق تجهيزه، ثم نقوم بإضافة الثوم المقطع وحبة البركة وأخيرا نضيف زيت الزيتون ثم يتم غلق البرطمان جيدا وبإحكام.
- ثم نترك البرطمان لمدة أسبوع فى مكان جاف بعيدا عن الشمس مع مراعاة عدم فتح البرطمان خلال هذه المدة، وبعدها يصبح مخلل الخيار جاهز بألذ طعم، وبألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم مقرمش ولذيذ اصنعي مخلل الخيار المقرمش مثل الجاهز بطريقة اقتصادية وسريعة في يومان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.