بطعم مقرمش ولذيذ اصنعي مخلل الخيار المقرمش مثل الجاهز بطريقة اقتصادية وسريعة في يومان

الخيار من الخضروات الجميلة والتى يفضل العديد من الناس تناوله بجانب الطعام أو تناوله فى السلطة الخضراء، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض كيف تصنعين الخيار مخلل بنكهة جميلة لا تقاوم، وبطعم مقرمش ولذيذ، ويحتاج مخلل الخيار إلى الخيار الطازج ويكون صغير فى الحجم والملح والثوم المقطع والخل وزيت الزيتون، ويوضع مخلل الخيار على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء فتتعدد فوائد الخيار لما يحتويه من قيمة غذائية عالية جدا لأن به نسبة من الماء والألياف التى تعمل على تسهيل عملية هضم الطعام، ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك، ويعالج أيضا حرقة وحموضة المعدة، وينصح خبراء التغذية للذين يعملون الرجيم بتناول الخيار الذي يعمل على التخلص من الوزن الزائد، ويعمل الخيار على طرد السموم من الجسم، ويخلص الجسم من الجفاف ويعطيه الرطوبة، ويساعد الخيار فى تفتيح لون البشرة ويزيل التصبغات وبقع الكلف والنمش، ويزيل الهالات السوداء والإنتفاخ الموجود أسفل العينين، ويدخل الخيار فى صناعة بعض الكريمات التى تعمل على ترطيب البشرة والتى تحميها من الجفاف والتشققات.

طريقة عمل مخلل الخيار مثل الجاهز

مكونات عمل مخلل الخيار المقرمش:

طريقة الخيار المخلل المقرمش

كيلو واحد من الخيار الطازج

كمية مناسبة من الملح

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من حبة البركة

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

برطمان من الزجاج أو برطمان من البلاستيك

طريقة عمل مخلل الخيار: