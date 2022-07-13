هينور وشك.. طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتبيض البشرة والأماكن السوداء والكلف من أول استعمال 

كريم الليمون والنشا لتبيض البشرة يمكن تنفيذ هذه الوصفة بكل سهولة، فهي وصفة قوية وذات نتائج فعالة، وذلك لاحتوائها على عنصرين أساسيين وهما النشا والليمون، وكلا منهما له فوائد ونتائج مبهرة، حيث يعمل النشا على تغذية البشرة ومنحها رونق وملمس ناعم ورقيق، ويعمل على تفتيح المسام الداكنة بشكل ملحوظ مع استمرارية الاستخدام، بينما يقوم الليمون بتطهير البشرة وتعقيمها وتطهيرها من الشوائب والجراثيم، وهذا بفضل احتوائه على حمض الستريك والذي يعمل على حماية البشرة بالكامل، ويقوم بتنقية المسام والمحافظة عليها بعمق، لهذا يمكن الاعتماد على النشا والليمون في الحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب.

طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتبيض البشرة

يتم تحضير خليط النشا والليمون بكل سهولة في أي وقت من خلال اتباع ما يلي:

المكونات

ربع كوب نشا.

3 ملاعق من عصير الليمون.

2 ملعقة جلسرين.

ملعقة زبادي.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تذويب النشا في عصير الليمون في طبق صغير جيدا بالملعقة.

ثم يتم إضافة الزبادي، ونقلب الخليط جيدا.

ثم نقوم بإضافة الجلسرين وزيت الزيتون، ونقلب الخليط بالكامل جيدا.

يتم وضع الخليط على بشرة نظيفة لمدة ساعة حتى يجف تماما.

يتم فرك البشرة بحركات دائرية خفيفة، لإزالة الخليط برفق.

يتم شطف البشر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد الليمون والنشا لتبيض البشرة

يمتلك هذا الخليط العديد من الفوائد الرائعة والمبهرة للبشرة، حيث أنه يقوم بما يلي: