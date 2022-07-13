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يستخدم صوص الشوكولاتة في تزيين الكثير من أنواع الحلويات منها الكيك بأنواعه والدونتس وغيرها، ويحضر الصوص من السكر والحليب ومسحوق الكاكاو والزبدة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية فهو يحتوي على مكونات مغذية منها مسحوق الكاكاو الذي يحتوي على نسبة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل صوص الشوكولاتة اللذيذ بأسهل طريقة وأبسط مكونات. مكونات صوص الشوكولاتة

نحتاج لعمل صوص الشوكولاتة المكونات التالية: نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الحليب البودرة.

علبة من القشطة (100 جرام).

ثلث كوب كاكاو خام. طريقة التحضير يمكنك تحضير صوص الشوكولاتة بطريقة بسيطة وسريعة كما يلي: ضعي نصف كوب من السكر وثلث كوب من الكاكاو في إناء مع التقليب، ثم أضيفي نصف كوب من الحليب السائل ثم يرفع على النار مع التقليب حتى يبدأ الخليط في الغليان ثم نطفئ النار. ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة ونصف كوب من الحليب البودرة مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات. ثم أضيفي علبة من القشطة وقلبي حتى تختفي القشطة ثم ندخل الصوص الثلاجة حتى يبرد تماماً قبل استخدامه في تزيين الكيك والحلويات. طريقة عمل صوص الشوكولاتة بدون زبدة المكونات كوب سكر بودرة.

كوب حليب.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام. طريقة التحضير نضع كوب من الحليب في الخلاط الكهربي ثم نضيف كوب من السكر البودرة ونصف كوب كاكاو خام. نخفق المكونات لمدة دقيقتين ثم نضيف نصف كوب من الزيت بالتدريج ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق.\ ثم يحفظ الصوص في علبة نظيفة وجافة في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل صوص الكراميل المكونات كوب سكر.

كوب ونصف حليب بارد.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة زبدة. طريقة التحضير نضع السكر في طاسة على نار متوسطة حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نذوب النشا في الحليب البارد ويضاف إلى السكر المكرمل بالتدريج. نقلب باستمرار حتى نصل لدرجة الغليان ويصبح القوام كريمي، ثم نضيف الزبدة ونرفع الطاسة عن النار ونتركه حتى يبرد. عمر شويل - جدة صوص الشوكولاتة حضريه في دقائق لتغليف وتزيين الكيك والحلويات - ثقفني

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