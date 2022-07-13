مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس مش هتشرب نقطة زيت وهتبقي مقرمشة ولذيذة زي المطاعم

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يعشق الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، تناول البطاطس المقلية المقرمشة، حيث تعدها المطاعم بطريقة شهية وللذيذة بدون أي نقطة زيت، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لعمل البطاطس المقلية في المنزل بأقل المكونات والتكاليف، وتكون قليلة التكاليف وتكون بنفس الطعم والمزاق اللذيذ زي المطاعم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أفضل الطرق لعمل البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت زي المطاعم وأحلى كمان.
مكونات البطاطس المقلية بدون ما تتشرب زيت
تعد البطاطس المقلية من الأكلات التي تضاف إلى كثير من الأطعمة وتجعل لها طعم ومزاقا مختلف، ولكن معظم السيدات تقوم بتسويتها بطريقة خطأ حيث تكون مليئة بالزيت، ولكن إليكم مكونات قلي البطاطس بطريقة سحرية من غير ولا نقطة زيت موضحة كالتالي.
- كيلو من البطاطس المقطعة إلى شرائح.
- عدد خمس أكواب من الماء.
- ملعقتان طعام من زيت الزيتون.
- ملعقة ونصف من الزعتر المجفف.
- ملعقة طعام من الثوم البودرة.
- ملعقة من النشا تكون صغيرة.
- كوبان كبيران من الزيت ويفضل أن يكون زيت نباتي.
طريقة تحضير البطاطس المحمرة في المنزل
وبعدما وضحنا لكم كافة المكونات التي نحتاج إليها، والتي تعتبر متوفرة في كل المطابخ، سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة، ومضمونه وإليكم كيفية التحضير موضحه كالتالي.
- أولا نقوم بوضع إناء على النار، ثم نضيف به الخمس أكواب من الماء ونتركها حتى تغلي، ثم نرفع الماء المغلي من على النار.
- ثانيا نقوم بإحضار وعاء مناسب للخلط، ثم نقوم بوضع البطاطس المقطعة إلى شرائح ونضيف عليها الخمس أكواب من الماء المغلي.
- ثم نترك البطاطس في الماء المغلي لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نخرجها ونقوم بتصفيتها وتجفيفها جيدا.
- ثم نضيف على شرائح البطاطس ملعقتان زيت الزيتون، والملعقة والنصف من الزعتر، وملعقة ثوم البودرة، وملعقة النشا الصغيرة، نقلب كل هذه المكونات جيدا مع البطاطس حتى تختلط تماما.
- نضع طاسة على النار ونضيف بها كوبان الزيت النباتي، ونضع بها البطاطس ونتركها لمدة ١٠ دقائق، نخرجها ونضعها على إناء به مناديل تقوم بامتصاص الزيت مخصصه للمطبخ، واستمتعي بأشهى بطاطس بدون ولا نقطة زيت.
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