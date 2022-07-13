طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بتكلفة بسيطة والطعم ولا أروع

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يمكن عمل البسكويت في المنزل بأقل المكونات وذلك يكون في عشرة دقائق حيث أن بسكويت الزبدة يكون من ضمن الأكلات المرغوبة، والتي لا يكون من الممكن أن تجدين بديل لها، كما أن بسكويت الزبدة يكون من المأكولات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وهذا لا يكون متوفر في الوجبات السريعة كما يعرف البعض، لذلك سوف توفر لك سيدتي أبسط المكونات لعمل بسكويت الزبدة بكل سهولة في المنزل.
أصل كلمة بسكويت من الفرنسية ، أي دبل بيك ، والبسكويت هو مخبز مشهور في الغرب. ومربى ملفات تعريف الارتباط ، ستوضح لك هذه المقالة كيفية عمل ملفات تعريف الارتباط بالزبدة
طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت
سوف نوضح لكم المكونات الخاصة لعمل بسكويت الزبدة حيث أن المقادير تكون كالتالي:
- نحتاج إلى حوالي أربعة أكواب من الدقيق.
- كوبين من السكر.
- حوالي كوبين من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الفانيلا.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الحليب المجفف.
تحضير بسكويت الزبدة
لتحضير بسكويت الزبدة في المنزل نقوم بالخطوات التالية:
- حيث أنه في وعاء متوسط الحجم، لا يد أن نقوم بوضع من الزبدة مع كمية من السكر المطحون، مع الفانليا، كما أنه في هذه الحالة لا بد أن تقوم باستخدام المضرب الكهربائى وتكون السرعة متوسطة .
- تخلط كل المكونات مع بعضها البعض في فترة أطول حتى تصبح المكونات بلون فاتح.
- نضيف كمية الدقيق المتوفرة لدينا مع الملح وهذا يكون بشكل تدريجي كما أنه يجب أن تقوم بالاستمرار في عملية الخلط.
- نضع العجينة في كيس نظيف حتى يكون من السهل أن تتم عملية التشكيل بالطريقة التي ترغبين فيها.
- نقوم بتجهيز صينية من الفرن ونضع بها ورق الزبدة كما أنه يتم وضع بها حبات البسكويت.
- حيث أنه لا بد عند التشكيل أن تكون على هيئة دائرة ونقوم بعملها باستخدام القطاعات.
- نضع الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون البسكويت اصفر فاتح.
- نخرج الصينية من الفرن وتقدم هذا النوع من البسكويت مع كمية من الشاي أو القهوة أو الحلبيب.
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