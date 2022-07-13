طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بتكلفة بسيطة والطعم ولا أروع

يمكن عمل البسكويت في المنزل بأقل المكونات وذلك يكون في عشرة دقائق حيث أن بسكويت الزبدة يكون من ضمن الأكلات المرغوبة، والتي لا يكون من الممكن أن تجدين بديل لها، كما أن بسكويت الزبدة يكون من المأكولات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وهذا لا يكون متوفر في الوجبات السريعة كما يعرف البعض، لذلك سوف توفر لك سيدتي أبسط المكونات لعمل بسكويت الزبدة بكل سهولة في المنزل.

أصل كلمة بسكويت من الفرنسية ، أي دبل بيك ، والبسكويت هو مخبز مشهور في الغرب. ومربى ملفات تعريف الارتباط ، ستوضح لك هذه المقالة كيفية عمل ملفات تعريف الارتباط بالزبدة

طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت

سوف نوضح لكم المكونات الخاصة لعمل بسكويت الزبدة حيث أن المقادير تكون كالتالي:

نحتاج إلى حوالي أربعة أكواب من الدقيق.

كوبين من السكر.

حوالي كوبين من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحليب المجفف.

تحضير بسكويت الزبدة

لتحضير بسكويت الزبدة في المنزل نقوم بالخطوات التالية: