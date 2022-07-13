نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة القهوة السحرية لتبييض البشرة وشد تجاعيد السنين مهما كان عمرك في المقال التالي
تعد صابونة القهوة ، من منتجات الجميلة التي تخص البشرة فهي تعمل على تبييض البشرة وتوحيد لونها، وتعطيها النعومة والنضارة في أسرع وقت وتجعل الوجه يبدو مشرق وجميل، وهى من المستحضرات التي تحتوي على مواد طبيعية أمنة تماماً على البشرة ولا تسبب أضرار جانباً، وتمنح الوجه نضارة وتجعل مظهر جميل وجذاب، كما تعمل على شد البشرة وإزالة تجاعيد السنين بشكل مبهر، وتساعد على توحيد لون البشرة وتقلل من ظهور البقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس الضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة القهوة السحرية لتبييض البشرة وشد تجاعيد السنين مها كان عمرك.
مكونات عمل صابونة القهوة السحرية
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تمنحك التفتيح والنعومة الكاملة وهى كما يلي:-
- طبق من صابون الجلسرين المبشور.
- ملعقتين من الزنجبيل المطحون.
- ملعقتين من الشوفان الناعم.
- 2 كوب من ماء الورد.
- فنجان صغير من زيت الزيتون.
- ملعقة من القرفة المطحونة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة السحرية بخطوات سهلة وهى كما يلي:-
- نقوم بوضع الصابون المبشور في إناء كبير ثم نضيف ماء الورد ونتركه منقوع لمدة ثلاث ساعات.
- بعد مرور الوقت المحدد نقوم بوضع باقي المكونات على الصابون ونقلبه جيداً بواسطة مضرب اليد حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بوضع الإناء على نار هادئة حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نقوم برفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.
- نحضر قوالب الصابون وندهنا بقليل من زيت الزيتون.
- ثم نسكب الخليط داخل قوالب ونتركها لمدة يومين حتى يجف الصابون تماماً.
- بعد مرور الوقت المحدد نقوم بإخراج الصابون من القوالب ونتركه حتى يجف تماماً في الهواء وبعدها نقوم باستخدامه.
فوائد صابونة القهوة للبشرة
سوف نتعرف على بعض الفوائد الرهيبة التي تحتوي عليها الصابونة وهى كما يلي:-
- تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
- تعطي للبشرة مظهر جميل ورائع.
- كما تساعد على إزالة البثور السوداء نهائياً.
- تخفي تجاعيد البشرة نهائياً وتحارب البكتيريا.
- كما تعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم.
- تزيل البقع الداكنة نهائياً وتخفي حب الشباب.
- تغلق مسام البشرة الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.
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