بسكوت جوز الهند بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة

بسكوت جوز الهند ، من أنواع البسكوت اللذيذ والشهي، والذي لقى إقبالًا واسعًا من الجميع الصغار والكبار، حيث يعد جوز الهند من أنواع الثمار الذي عندما يستخدم في صنع حلوى يكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى أنه غني بالقيمة الغذائية، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالفيتامينات والمعادن المختلفة، بالإضافة إلى فوائده الصحية للجسم، ويتميز البسكويت بسهولة تحضيره، فهو لا يتطلب وقت كثير ولا مجهود كبير، وبساطة مكوناته أيصًا، حيث يمكن تحضيره بكل سهولة، وفي أي وقت، كما يمكنكم تجربة بسكويت شوكولاتة بجوز الهند وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكوت جوز الهند بكل سهولة، وبمذاق روعة ومميز، وبأقل تكلفة.

مكونات بسكوت جوز الهند

يتكون بسكوت جوز الهند من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

للتزيين

شوكولاتة مذابة أو نوتيلا أو صوص الشوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت جوز الهند بخطوات سهلة، وبطريقة مميزة، وفي وقت قصير جدًا، وبدون مجهود، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه جوز الهند والسكر والدقيق والزبدة، ثم نخلط جيدًا باليد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف البيضة ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم ونقوم بعمل تجويف باليد في كل كرة، ثم نرصها في الصينية.