نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة في المقال التالي
طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة تعتبر من الوصفات الشهية المشهورة والمتعارف عليها على مستوى العالم مع تعدد طرق طبخها حيث أنها من الأطباق المحببة والمفضلة لدى الجميع سواء كبار او صغار، حيث أنها من الأطباق المحبب تواجدها على سفرتك فى شهر رمضان المبارك ويمكن تقديمها بجانب الأرز، حيث أنها من الوصفات السهل تحضيرها بدون مجهود ولا وقت كبير، وايضا غير مكلفة وبسيطة فى اعدادها، وذلك لأنها تعتمد على مكونات بسيطة وهى البطاطس واللحم المفروم او الدجاج، حيث يمكن عمل البطاطس المحشية بأشكال مختلفة وباضافات متنوعة مما يجدد من طعمها وشكل تقديمها، حيث تعتبر من الوصفات المفيدة والمغذية للجسم وذلك لاحتوائها على البروتين كما يمكن التعرف على طريقة قالب اللحمة المفرومة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة.
طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
المكونات
الحشو
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 كوب لحم مفروم .
- 1/2 كوب بقدونس مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة صنوبر مقلى.
الصلصة
- 1 كوب مرق.
- 1 ملعقة صغيرة نعناع ناشف.
- 1/4 كوب عصير ليمون.
- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود.
- 8 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
- زيت ذرة للقلى.
خطوات حشى البطاطس باللحمة المفرومة
- القيام باحضار طبق عميق ويوضع به كمية وفيرة من الماء ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الملح.
- ثم يتم نقع وغسل البطاطس ثم نقوم بتقشير البطاطس باستعمال مقشرة الخضراوات.
- القيام باستعمال مقورة الخضراوات لتفريغ قلب البطاطس ثم وضع البطاطس المفرغة في الماء المملح.
- يتم وضع مقلاة على نار متوسطة ليسخن الزيت بعد وضعة بها.
- ثم اقلي البطاطس لتصبح ذهبية اللون يتم تؤكها لتبرد.
كيفية حشو البطاطس وتسويتها
- القيام باحضار طبق عميق كبير ويتم وضع اللحم المفروم ثم أضافه البقدونس والصنوبر ويتم تقليب المواد حتى تختلط ببعضها.
- يتم توزيع اللحم في حبات البطاطس لتملئيها جيدا.
- ثم يسخن الفرن مسبقا لدرجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- القيام بوضع حبات البطاطس المحشية في طبق فرن متوسط الحجم.
الصلصة
- القيام باحضار بولة صغيرة يوضع بها المرق والنعناع وعصير الليمون والملح والقرفة والفلفل قلبي ليختلط ثم وزعيه على البطاطس.
- يتم أدخال الطبق إلى الفرن لمدة ١٥ دقيقة ليتسبك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.