طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة تعتبر من الوصفات الشهية المشهورة والمتعارف عليها على مستوى العالم مع تعدد طرق طبخها حيث أنها من الأطباق المحببة والمفضلة لدى الجميع سواء كبار او صغار، حيث أنها من الأطباق المحبب تواجدها على سفرتك فى شهر رمضان المبارك ويمكن تقديمها بجانب الأرز، حيث أنها من الوصفات السهل تحضيرها بدون مجهود ولا وقت كبير، وايضا غير مكلفة وبسيطة فى اعدادها، وذلك لأنها تعتمد على مكونات بسيطة وهى البطاطس واللحم المفروم او الدجاج، حيث يمكن عمل البطاطس المحشية بأشكال مختلفة وباضافات متنوعة مما يجدد من طعمها وشكل تقديمها، حيث تعتبر من الوصفات المفيدة والمغذية للجسم وذلك لاحتوائها على البروتين كما يمكن التعرف على طريقة قالب اللحمة المفرومة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة.

طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

المكونات

الحشو

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 كوب لحم مفروم .

1/2 كوب بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة صنوبر مقلى.

الصلصة

1 كوب مرق.

1 ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

8 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

زيت ذرة للقلى.

خطوات حشى البطاطس باللحمة المفرومة

القيام باحضار طبق عميق ويوضع به كمية وفيرة من الماء ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الملح. ثم يتم نقع وغسل البطاطس ثم نقوم بتقشير البطاطس باستعمال مقشرة الخضراوات. القيام باستعمال مقورة الخضراوات لتفريغ قلب البطاطس ثم وضع البطاطس المفرغة في الماء المملح. يتم وضع مقلاة على نار متوسطة ليسخن الزيت بعد وضعة بها. ثم اقلي البطاطس لتصبح ذهبية اللون يتم تؤكها لتبرد.

كيفية حشو البطاطس وتسويتها

القيام باحضار طبق عميق كبير ويتم وضع اللحم المفروم ثم أضافه البقدونس والصنوبر ويتم تقليب المواد حتى تختلط ببعضها.

يتم توزيع اللحم في حبات البطاطس لتملئيها جيدا.

ثم يسخن الفرن مسبقا لدرجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

القيام بوضع حبات البطاطس المحشية في طبق فرن متوسط الحجم.

الصلصة