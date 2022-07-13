طريقة عمل كريم كولاجين طبيعيي 100% لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد والخطوط

طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة، إن ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر بالوجه هو أكثر ما يزعج النساء وتتخوف منه خاصة إذا كان فى سناً مبكراً حيث يبدو مترهلاً ومرهقاً مما يتسبب فى فقدان الكثير من جمال الوجه ورونقه، ويرجع خبراء التجميل سبب ظهور التجاعيد مبكرا إلى جفاف الوجه وعدم الترطيب اللازم له بشكل دائم، حيث تقل نسبة الكولاجين بشكل طبيعي فى الوجه بنسبة %1.5 سنويا من بعد سن الخامسة والعشرون عاما، لذلك يجب الاهتمام مبكرا بالبشرة عن طريق عمل ماسكات الكولاجين الطبيعية أسبوعيا للحفاظ على وجه مشدوداً وأكثر نضارة، لذلك نقدم لكى طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة فى المنزل بمكونات بسيطة جدا يمكنك المداومة عليه أسبوعيا للحصول على نتائج مبهرة.

كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة

نقدم لكى طريقة عمل الكولاجين الطبيعي فى المنزل بثلاثة مكونات فقط ولكن ذو فعالية كبيرة فى شد ونضارة البشرة، حيث تتكون الوصفة من حبات اللوز الغنية بفيتامين E الهام لتغذية البشرة والحفاظ على ترطيبها، ولبان الدكر الذي يعد مصدر رئيسي للكولاجين الطبيعي ويدخل غالبا فى جميع مستحضرات التجميل العالمية، والمكون الأخير هو الأرز الأبيض الذي يحتوى على الكثير من النشا الفعال فى شد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، ومن أجل تحضير تلك الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

الطريقة: