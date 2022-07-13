ب2 كوب دقيق أعملي لقمة القاضي على أصولها بطريقة مظبوطة ومدورة وبلون ذهبي وبطعم لذيذ

لقمة القاضى من الحلويات الشرقية الجميلة والتى تتميز بطعم رائع، ويحب الكثير من الناس الكبار والصغار تناولها، ويطلق على لقمة القاضى إسم اللقيمات والزلابية والعوامة فتشتهر مصر والعالم العربى بعمل لقمة القاضى التى أصلا إشتهر بها الأتراك ثم تطورت وتغيرت وأصبحت تحلى بالسكر المطحون أو الشربات المقطر أو بالشكولاتة أو الكراميل أو العسل الأبيض، وتصنع لقمة القاضى أساسا من الدقيق الذى يخلط مع الماء والخميرة والملح والنشا ثم يتم قليها فى الزيت فهذه المكونات متوفرة فى مطبخ كل منزل وبتكلفة بسيطة جدا فتتميز لقمة القاضى بطعمها المقرمش الحلو، والتى تفضل ربة المنزل صنعها فى المنزل لتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من محلات الحلويات والباعة الجائلين لضمان نظافتها وجودة مكوناتها، وحتى توفر النقود خاصة عند عمل كميات كبيرة من لقمة القاضى ويفضل البعض تناول لقمة القاضى فى وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو كوب الكاكاو أو كوب الحليب، والبعض يفضل تناولها فى أى وقت من أوقات اليوم، والذين يعانون من إرتفاع نسبة السكر يجب التقليل من تناول لقمة القاضى لأنها محلاة فسوف نقدم طريقة إعداد لقمة القاضى بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى وقت أو جهد عند تحضيرها.

مكونات عمل لقمة القاضى

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق

إثنين كوب من الماء الدافئ

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من نشا الذرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزيت

ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

للتزيين

السكر المطحون أو الشربات المقطر أو الشيكولاتة

طريقة عمل لقمة القاضى اللذيذة