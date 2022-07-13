نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أعملي لقمة القاضي على أصولها بطريقة مظبوطة ومدورة وبلون ذهبي وبطعم لذيذ في المقال التالي
لقمة القاضى من الحلويات الشرقية الجميلة والتى تتميز بطعم رائع، ويحب الكثير من الناس الكبار والصغار تناولها، ويطلق على لقمة القاضى إسم اللقيمات والزلابية والعوامة فتشتهر مصر والعالم العربى بعمل لقمة القاضى التى أصلا إشتهر بها الأتراك ثم تطورت وتغيرت وأصبحت تحلى بالسكر المطحون أو الشربات المقطر أو بالشكولاتة أو الكراميل أو العسل الأبيض، وتصنع لقمة القاضى أساسا من الدقيق الذى يخلط مع الماء والخميرة والملح والنشا ثم يتم قليها فى الزيت فهذه المكونات متوفرة فى مطبخ كل منزل وبتكلفة بسيطة جدا فتتميز لقمة القاضى بطعمها المقرمش الحلو، والتى تفضل ربة المنزل صنعها فى المنزل لتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من محلات الحلويات والباعة الجائلين لضمان نظافتها وجودة مكوناتها، وحتى توفر النقود خاصة عند عمل كميات كبيرة من لقمة القاضى ويفضل البعض تناول لقمة القاضى فى وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو كوب الكاكاو أو كوب الحليب، والبعض يفضل تناولها فى أى وقت من أوقات اليوم، والذين يعانون من إرتفاع نسبة السكر يجب التقليل من تناول لقمة القاضى لأنها محلاة فسوف نقدم طريقة إعداد لقمة القاضى بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى وقت أو جهد عند تحضيرها.
مكونات عمل لقمة القاضى
- إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق
- إثنين كوب من الماء الدافئ
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من نشا الذرة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزيت
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- للتزيين
- السكر المطحون أو الشربات المقطر أو الشيكولاتة
طريقة عمل لقمة القاضى اللذيذة
- أولا نحضر وعاء ثم نضع به الخميرة والسكر على الماء الدافئ ثم نتركها لمدة خمسة دقائق.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والنشا والملح ثم يتم العجين جيدا، وأخيرا نضيف إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع الإستمرار فى العجن حتى نحصل على عجينة ثقيلة ولكن سائلة قليلا ثم نغطيها بإحكام ونتركها لمدة ساعة ونصف حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- وبعد مرور الوقت نقوم بتقطيع لقمة القاضى فى الجهاز الخاص بها أو بإستخدام ملعقة صغيرة ونشكلها على شكل كور صغيرة.
- ثم نضعها فى طاسة بها زيت غزير بارد على نار هادئة مع الإستمرار فى التقليب حتى يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها من الزيت ونضعها فى طبق التقديم ثم نرش عليها السكر أو الشربات على حسب الرغبة، وتقدم بأحلى وألذ طعم بإستخدام هذه الوصفة الرائعة والجميلة.
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