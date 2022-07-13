ب نص كوب زبدة …حضري أصابع التمر بالسمسم الهش اللذيذ احلي واطعم من المعمول هيعجب عائلتك جدا

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أصابع التمر بالسمسم الهش اللذيذ، تُعد أصابع التمر اللذيذة بالسمسم إحدى أنواع المخبوزات المميزة والتي تحتوي مكوناتها على عديد من المواد الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وهي من الحلوى المحببة للأطفال كما يفضل الكبار تناولها كوجبة خفيفة بجانب المشروب المفضل ويمكن إعدادها بطريقة بسيطة وناجحة بالمنزل لتوفير المال وضمان صنعه بالمنزل عن الخارج لذا سوف نوضح كيفية عمل أصابع التمر الهش بالسمسم بطريقة ناجحة جدا واخلي من المعمول الجاهز. أصابع التمر بالسمسم الهش اللذيذ 5 أكواب دقيق أبيض.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

كوب من الحليب البودرة.

كوب من نشا الذرة.

كوب سكر.

كوب وربع من الزيت.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

4 حبات من البيض.

ملعقة ونصف من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة للتمر.

750 من العجوة.

ملعقتان من القرفة.

كوب ونصف من السمسم المحمص. خطوات تحضير أصابع التمر بالسمسم نحضر وعاء عميق ونضع به البيض والفانيليا والسكر والزيت والزبدة ونقلبهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس وثقيل يشبه الكريمة.

نحضر وعاء مناسب ونضع به كل من الدقيق الأبيض والحليب المجفف ونشا الذرة والملح والبيكنج بودر ونقلب الجميع معا حتى التجانس.

نبدأ بإضافة خليط الدقيق إلي الخليط السائل مع التقليب والعجم إلى أن نحصل على قوام عجينة متماسكة وطرية.

نغطي وعاء العجينة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح العجينة.

في هذا الوقت نحضر مقلاة ونضع بها ملاعق الزبدة ونضعها على النار لمدة دقيقتين ثم نرفعها عن النار ونضع العجوة ونقلبها باستخدام شوكة حتى نرى أنها أصبحت لينة.

نفرد العجينة على سطح مستوي على هيئة رول أو دائرة سميكة ثم نفرد العجوة بشكل سميك عليها.

نبدأ بلف العجينة بالعجوزة على هيئة رول طويل ثم يقطع إلى أصابع بحجم متناسق.

نحضر وعاء كبير ونضع به كمية السمسم والقرفة وبعض الماء ونقلب الجميع

ثم نقوم بوضع كل أصبع من أصابع التمر على السمسم ونقليه حتى يُغطى بالسمسم جيدا من الجانبين.

نرص أصابع التمر بالسمسم داخل صينية فرن مناسبة مدهونة بالزيت.

يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة حتى النضج و الوصول إلى اللون الذهبي.

نخرجها من الفرن ونتركه يبرد ثم يرص في طبق التقديم المناسب ويقدم جانب المشروبات الساخنة أو عصير البرتقال وبالف هنا. عمر شويل - جدة ب نص كوب زبدة …حضري أصابع التمر بالسمسم الهش اللذيذ احلي واطعم من المعمول هيعجب عائلتك جدا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب نص كوب زبدة …حضري أصابع التمر بالسمسم الهش اللذيذ احلي واطعم من المعمول هيعجب عائلتك جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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