بالكوكولا غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة سيصبح ناعم حرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر في نصف ساعة

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بتتكسفي تخرجي أنتي وبنتك مع أصحابك في النادي بسبب شعر بنتك الهايش وشعرك الخشن، بنتك تتعرض للتنمر من أصحابها البنات في المدرسة أو في النادي بسبب شعرها، خلصتي كل فلوسك في عمل وصفات الكيراتين و المكواه والاستشوار على شعرك، يؤثر هذا بالضرر على شعرك، حتى لو كان شعرك ناعم، بعد استخدام كل هذه الأشياء عليه يتحول إلى شعر خشن ومجعد أيضا، علاوة على ذلك أن كثرة وضع صبغات الشعر عليه تؤثر على الشعر أيضا، ولكن لا تقلقي مهما كان نوع شعرك، ومهما كان سبب في جعل شعرك خشن، مع استخدام وصفة الكوكولا يتحول شعرك من الخشن والمجعد إلى الحرير، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة الكوكولا لتحويل شعرك وشعر بنتك إلى الحرير
الجميع يعرف استخدام الكوكولا في تناولها بجانب الوجبات مشروب ساقع ولذيذ ولكن الجديد في هذا المقال أننا سوف نستخدم مشروب الكولا في استخدام آخر غير المعتاد، وهو في تحويل الشعر الخشن إلى شعر ناعم، مع العلم أن هذه التجربة أصبحت منتشرة الآن على السوشيال ميديا بشكل كبير بسبب فاعليتها التي لا مثيل لها، وقامت الكثير من النساء بتجربة هذه الوصفة وبالفعل أثبت نتيجة مبهرة، وأصبحت الترند في عالم الشعر، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة التي لا مثيل لها في جميع الوصفات:
- كوب من الكوكولا.
- ربع كوب من ماء الورد.
- عصير نصف ليمونة.
- أي نوع كريم مناسب مع نوع شعرك.
خطوات استخدام الكوكولا في تحويل الشعر الخشن إلى شعر ناعم
المكونات بسيطة جدًا وطريقة التحضير أبسط بكثير، ويجب اتباع الخطوات الآتية:
- نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.
- يجب التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- يجب وضع الوصفة الشعر لمدة ساعتين.
- يجب ارتداء البونيه على الشعر.
- يجب غسل الشعر جيدا بعد مرور.
- يجب استخدام هذه الوصفة حتى نصل إلى درجة الفرد المطلوبة.
- نلاحظ الفرق الشاسع بعد استخدام هذه الوصفة لمدة شهر
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